Bayern-Star Jamal Musiala spricht nach dem Sieg über Frankfurt über seine Rückkehr zur Bestform und ein Comeback in der Nationalmannschaft. Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar Es war ein besonderes Spiel für Jamal Musiala: Beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt stand der Star des FC Bayern erstmals seit mehr als zehn Monaten wieder in einem Bundesliga-Spiel in der Startelf. Zuletzt war das am 4. April 2025 der Fall, als im Spiel gegen den FC Augsburg (3:1) die lange Leidenszeit des Mittelfeldspielers begann. 71 Tage musste er danach wegen eines Muskelbündelrisses pausieren und nur wenige Wochen nach seiner Rückkehr bei der Klub-WM erlitt er nach einem harten Einsteigen von PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma eine noch wesentlich schwerere Verletzung: einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksluxation. Kommentar: Bayern kann sich nur selbst stoppen Erst am 17. Januar feierte der 22-Jährige schließlich nach mehr als einem halben Jahr Zwangspause sein Comeback, nun nähert er sich laut eigenen Angaben langsam seiner Bestform.

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: Fans hacken auf Kimmich rum - "will ihn gegen Dortmund nicht sehen"

- Anzeige -

Nach der Partie gegen die Frankfurter stand der meist nicht besonders redselige Musiala länger als angekündigt ("nur zwei Fragen") Rede und Antwort. Dabei sprach er über seine körperliche Verfassung, das Topspiel des FCB nächsten Samstag bei Borussia Dortmund und eine mögliche Nominierung für die nächsten beiden Länderspiele der DFB-Auswahl gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März).

- Anzeige -

Musiala will "keine Ausreden" Frage: Bei wie viel Prozent sind Sie schon? Jamal Musiala: Das war jetzt mein erstes Spiel in der Startelf in der Allianz Arena und seit meinem letzten Einsatz ist eine lange Zeit vergangen. Ich muss in diesen Rhythmus auch wieder ein bisschen reinkommen, aber ich bin zufrieden mit dem Spiel heute. Frage: Was haben Sie sich vorgenommen? Musiala: Mein Mindset ist es einfach, Spiel für Spiel Schritte nach vorne zu machen und nicht an den Fuß zu denken. Ich will keine Ausreden machen. Wenn ich schlecht spiele, spiele ich schlecht. Frage: Haben Sie sich die Bilder der Verletzung danach nochmal angeschaut? Musiala: Nein, die schaue ich auf gar keinen Fall. Aber man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Fuß. Ich glaube, für mich ist es auch besser, etwas langsamer reinzukommen und dann hoffentlich am Ende der Saison besser in Form zu sein als andersrum. Deswegen bin ich mit den bisherigen Schritten glücklich. Frage: Spielen Sie komplett furchtlos inzwischen? Musiala: Ich mache extra Sachen, dass mein Fuß sich immer frisch anfühlt. An manchen Tagen ist es schwierig, aber wie ich gesagt habe: Ich mache keine Ausreden - wenn ich auf dem Platz bin, dann muss ich performen und liefern.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Musiala zur WM? "Auf jeden Fall" Frage: Viele deutsche Fans wünschen Sie sich natürlich in Topform bei der WM. Ist das ein realistisches Ziel? Musiala: Ja, auf jeden Fall. So wie ich jetzt schon spiele, bin ich glücklich. Ich sehe von Woche zu Woche die Schritte nach vorne, die ich mache. Ich wünsche mir natürlich, dass alles schneller geht und ich der Mannschaft viel Energie geben kann. Aber ich habe durch die Verletzung auch Geduld gelernt.

Aleksandar Pavlovic mit Kampfansage an den BVB: "Wir werden vorbereitet sein"

Frage: Haben Sie bei Zweikämpfen noch Angst? Musiala: Ich versuche gar nicht, darüber groß nachzudenken. Manchmal passe ich trotzdem auf. Es ist im Unterbewusstsein, dass man manche Sachen noch nicht so macht. Aber ich glaube, von Spiel zu Spiel habe ich immer mehr Vertrauen in meinen Fuß. Frage: Haben Sie Kontakt mit dem Bundestrainer und sind sogar die Länderspiele im März für Sie schon realistisch? Musiala: Ich glaube schon. Aber mein Fokus ist jetzt auf dem Dortmund-Spiel. Ich schaue einfach Spiel für Spiel.

- Anzeige -