FC Bayern München: Neues Heimtrikot wohl geleakt - komplett in Rot?

Bilder aus dem Internet zeigen ein neues Bayern-Jersey. Handelt es sich bei den Leaks um das neue Heimtrikot der Münchner?

Dass der FC Bayern München ein Heimtrikot hatte, auf dem keine weißen Elemente zu sehen sind, ist schon etwas länger her. Zuletzt waren in der Saison 2019/20 lediglich Sponsoren, Ausrüster und die Aufschriften in Weiß gehalten - das Trikot an sich war komplett Rot.

So könnte es auch in der kommenden Saison aussehen. Wie ein Bild aus dem Internet von "Footy Headlines" zeigt, könnte das Heimtrikot des FCB in der Spielzeit 2024/25 gar keine weißen Elemente enthalten.

Auch das Wappen, das Adidas-Logo und das Telekom-Emblem sind wie die Schulter-Streifen des Ausrüsters in einem dunklen Farbton designed.

Das Trikot an sich hat eine streifenartige Ausrichtung, welche in zwei verschiedenen Rot-Tönen senkrecht verläuft. Man kann dabei fast schon von einem dunklen Rotbraun - womöglich einem Maron - sprechen.