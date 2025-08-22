Anzeige
Rückkaufoption für den FCB

FC Bayern München: Paul Wanner wechselt fix zur PSV Eindhoven

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 14:21 Uhr
  • SID

Der Wechsel von Paul Wanner zur PSV Eindhoven ist fix. Das bestätigten beide Vereine am Freitag.

Paul Wanner wechselt wie erwartet vom FC Bayern München zur PSV Eindhoven. Der 19 Jahre alte Offensivspieler bringt den Münchnern nach Medienberichten eine feste Ablösesumme von 15 Millionen Euro.

Wanner erhält beim Meister der niederländischen Eredivisie einen Vertrag bis 2030, die Bayern sollen sich ein Rückkaufrecht gesichert haben. In den beiden vergangenen Jahren war er an die SV Elversberg sowie an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen.

Anzeige
Anzeige

FC Bayern: Eberl kritisierte Wanner deutlich

Münchens Sportvorstand Max Eberl hatte Wanner am Donnerstag noch indirekt kritisiert. "Wir wollen an Spieler glauben und mit Spielern arbeiten, die Bock darauf haben, Bayern-München-Spieler zu werden. Und da gehören halt Schritte dazu. Und da gehört auch Mut dazu", sagte er zu den Gründen für die Zustimmung zu einem Wechsel.

Wanner war im Alter von 13 Jahren an den FC Bayern Campus gekommen, bei den Profis kam er auf acht Einsätze. Im Sommer gehörte er zum EM-Kader der deutschen U21. Zu Beginn der vergangenen Saison hatte er nach starken Leistungen in Heidenheim noch als kommender A-Nationalspieler gegolten, umworben von Österreich oder Deutschland.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Eine TV-Kamera mit dem Logo der Bundesliga und dem Hinweis auf die Bundesliga App ist zu sehen waehrend des spiels der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Dusseldorf und Hannover 96, Merkur Spiel-Arena ...
News

Bundesliga 2025/26 heute live: Konferenz, Einzelspiele und Co. - wer überträgt die Spiele?

  • 22.08.2025
  • 16:08 Uhr
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.
News

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live: Bundesliga-Auftakt im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

  • 22.08.2025
  • 16:04 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

Fußball live im TV und Livestream: Das muss man für die Abos in der neuen Saison zahlen

  • 22.08.2025
  • 16:02 Uhr
Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart
News

VfB: Hoeneß mag kein Saisonziel ausgeben

  • 22.08.2025
  • 15:53 Uhr
Hält den Ball flach: Geschäftsführer Axel Hellmann
News

Hellmann: Frankfurt kein "Bayern-Jäger"

  • 22.08.2025
  • 15:27 Uhr
Wilder Start für Lukas Kwasniok
News

"Kader war zu groß": Kwasniok sortiert weiter aus

  • 22.08.2025
  • 15:01 Uhr
FC Bayern Auftaktspiele

Hoffnung für Leipzig? Bayerns verpatzte Auftaktspiele

  • Galerie
  • 22.08.2025
  • 14:59 Uhr
Polzin hofft auf eine positive Überraschung
News

Polzin hat "maximal Bock" - Heuer Fernandes im HSV-Tor

  • 22.08.2025
  • 14:44 Uhr
Frank Schmidt im Einsatz
News

Neue Handshake-Regel? "Alles Kokolores"

  • 22.08.2025
  • 14:30 Uhr
Kane Leipzig
News

Bayern zu gut? Leipzig droht Abreibung zum Auftakt

  • 22.08.2025
  • 13:58 Uhr