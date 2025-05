FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im TV, Livestream und im Ticker

Am 33. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern als bereits feststehender Meister auf Borussia Mönchengladbach. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern steht seit dem Remis von Bayer 04 Leverkusen beim SC Freiburg als deutscher Meister fest. Für die Münchner wird das letzte Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) also auch eine Art Schaulaufen.

Die Münchner, die sich am vergangenen Wochenende einen spektakulären Schlagabtausch in Leipzig (3:3) geliefert haben, wollen sich aber trotzdem mit einem Heimsieg von ihren eigenen Fans verabschieden. Dies gilt natürlich allen voran für Thomas Müller. Die Ikone wird am Samstagabend zum letzten Mal als Bayern-Profi in der heimischen Allianz Arena auflaufen.

Nach dem Spiel kommt es aber nicht nur zur großen Müller-Party, sondern auch zur Übergabe der Meisterschale. Zum insgesamt 34. Mal heißt der Meister FC Bayern.

Während die Münchner mit acht Punkten Vorsprung in der Tabelle unerreichbar an der Spitze thronen, befindet sich Borussia Mönchengladbach mittendrin im Geschehen. Die Fohlen belegen aktuell Rang neun, dürfen aber noch leise vom internationalen Geschäft träumen.

Die Chancen sind jedoch gering, da der Tabellen-Sechste, RB Leipzig, aktuell mit 50 Zählern fünf Punkte Vorsprung hat. Auch Mainz (48) und Bremen (47) müssten die Fohlen noch für eine Conference-League-Teilnahme überholen. Mickrige zwei Zähler aus den letzten fünf Partien waren wohl einfach zu wenig.

Der letzte Sieg der Gladbacher in München, die als Angstgegner der Bayern gelten, stammt aus dem Jahr 2018.