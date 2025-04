Der FC Bayern hat sich mit einem 3:0-Pflichtsieg gegen Mainz 05 ein großes Stück näher an die 34. Meisterschaft geschossen. Doch nicht alle Münchner konnten überzeugen. Die Noten der Stars in der Einzelkritik. Aus der Allianz Arena berichtet Martin Volkmar Der FC Bayern München muss noch mindestens eine Woche auf den Titelgewinn warten. Da auch Verfolger Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg gewann, muss das Team von Trainer Vincent Kompany noch mindestens eine Woche auf die Meisterschaft warten. Verletzung von Alphonso Davies: Hat der kanadische Verband etwas zu verbergen? Allerdings kann nächsten Samstag bei RB Leipzig bei acht Punkten Vorsprung alles klar gemacht werden. Die Tore für die klar überlegenen Gastgeber erzielten der starke Leroy Sane sowie Michael Olise und Eric Dier.

Jonas Urbig Der Neuer-Vertreter hat seine Erkältung vom Wochenbeginn rechtzeitig auskuriert. Hat Glück, dass Burkardt übers Tor schießt, bekommt ansonsten aber bis zur 56. Minute keinen Ball auf sein Gehäuse. Verhindert dann bei Amiris Schuss von der Strafraumgrenze mit schöner Flugeinlage den Anschlusstreffer. Lässt kurz danach da Costas von Stanisic abgefälschten Distanzschuss nur nach vorne abprallen (58.). Möglicherweise sein letzter Einsatz in dieser Saison, da Neuer schon in Leipzig sein Comeback feiern könnte. ran-Note: 3

Konrad Laimer Wie immer laufstark und engagiert. Hinten kaum gefordert und daher mit viel Freiraum in der Offensive, die er gut nutzt. Leistet die Vorlagen zu den ersten beiden Treffern. Geht in der zweiten Hälfte für Stanisic auf die linke Abwehrseite, dort deutlich mehr gefordert als zuvor und mit einigen verlorenen Zweikämpfen. Sieht kurz vor Schluss Gelb. ran-Note: 3

Min-jae Kim Obwohl weiter angeschlagen, muss der Koreaner wieder von Beginn an spielen, nachdem nach Raphael Guerreiros Muskelfaserriss kein Verteidiger mehr im Kader steht. Bleibt aber ein Unsicherheitsfaktor. Sieht gegen Burkardt ganz alt aus, doch der Mainzer schießt drüber (6.). Danach verbessert, zumal sich die Offensivbemühungen der Gäste in Grenzen halten. Bleibt zur Pause draußen. ran-Note: 4

Eric Dier Der Engländer absolviert seinen Job gewohnt resolut und schnörkellos. Selten gefordert, dann aber meist zur Stelle. Rettet nach da Costas Schuss in höchster Not zur Ecke und krönt seine gute Leistung mit dem Kopfballtreffer nach Olise-Ecke zum 3:0 (85.). ran-Note: 2

Josip Stanisic Der Deutsch-Kroate rückt wieder auf die für ihn "falsche" linke Seite. Hat dort defensiv alles im Griff und geht immer wieder nach vorne, wo er aus kurzer Distanz neben das Tor schießt (13.). Geht nach dem Wechsel wie zuletzt wieder in die Innenverteidigung, auch dort stabil. ran-Note: 3

Joshua Kimmich Der Kapitän mit dem gewohnt großen Aktionsradius. Leitet viele Offensivaktionen ein und hat in der Rückwärtsbewegung einige Ballgewinne. Kann der Begegnung aber nicht seinen Stempel aufdrücken. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Der Youngster steht erneut statt Goretzka in der Startelf. Gutes Positionsspiel und immer wieder mit Balleroberungen. Leitet so auch das 1:0 ein. Nach vorne dafür sehr zurückhaltend. ran-Note: 3

Michael Olise Der Franzose wird vorne immer wieder von seinen Mitspielern gesucht, wobei ihm einige Aktionen misslingen und er auch öfter an seinen Gegenspielern hängen bleibt. Aber maßgeblich am 1:0 beteiligt und mit dem schönen Treffer zum 2:0, wo er Zentner auf dem falschen Fuß erwischt (40.). Hält sich nach der Pause lange zurück, bereitet per Ecke aber noch das 3:0 von Dier vor. ran-Note: 3

Serge Gnabry Der Nationalspieler darf diesmal im zentralen offensiven Mittelfeld ran, fühlt sich dort aber offensichtlich nicht ganz so wohl. Meist geht das Spiel an ihm vorbei, ab und an lässt er aber sein Können aufblitzen. Etwa mit der Vorarbeit zum 1:0 und seinem Schuss aus 16 Metern, den Zentner parieren kann (45.). Geht nach 72 Minuten für Coman vom Platz. ran-Note: 4

Leroy Sane Der Nationalspieler ersetzt Coman in der Anfangsformation und zeigt sich von der kurz bevorstehenden Vertragsverlängerung beflügelt. Scheitert zunächst aus kurzer Distanz an Zentner (11.), tanzt dann aber seine Gegenspieler im Strafraum aus und trifft zum 1:0 (27.). Auch in der zweiten Hälfte stark: Drehschuss knapp neben das Tor (58.) und Pech bei schönem Lupfer nach Konter an den Pfosten (63.), findet zudem erneut in Zentner seinen Meister (80.). Dennoch bester Münchner. ran-Note: 2

Harry Kane Der Mittelstürmer kommt nicht richtig in die Partie, hat in der ersten Hälfte keine Torchance und holt sich in der Nachspielzeit noch seine fünfte Gele Karte ab. Ironie der Geschichte: Sollte Kane mit Bayern nächsten Samstag gegen Leipzig erstmals in seiner Karriere Meister werden, müsste er gesperrt zuschauen. Auch nach der Pause ohne nennenswerte Gelegenheit. ran-Note: 4

Sacha Boey Der Dauerreservist darf in der zweiten Halbzeit wieder mal ein paar Minuten sammeln, als er für Kim ins Spiel kommt und auf seine gewohnte rechte Seite rückt. Dort wenig Probleme, nutzt den Platz nach vorne aber so gut wie gar nicht. Insgesamt unauffällig. ran-Note: 4

Kingsley Coman Der Außenstürmer, beim 4:0 in Heidenheim noch von Beginn an dabei, ersetzt Gnabry nach 72 Minuten und geht auf die linke Offensivseite, während Sane nach rechts und Olise in die Mitte wechselt. Aber dort ohne nennenswerte Szene. ran-Note: 3

Leon Goretzka Der Nationalspieler wird nach 83 Minuten eingewechselt, für ihn geht Pavlovic runter. ran-Note: ohne Bewertung

Thomas Müller Der Publikumsliebling sitzt zunächst auf der Bank, kommt aber nach 83 Minuten für Sane zu seinem mit Standing Ovations gefeierten Einsatz: Es ist sein 500. Bundesligaspiel für den FC Bayern, womit er als 13. Akteur überhaupt in der Bundesliga-Geschichte diese Bestmarke erreicht. ran-Note: ohne Bewertung