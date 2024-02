Anzeige

Die Bundesliga-Saison 2022/23 geht in den Endspurt, der 33. und damit vorletzte Spieltag steht nun an. Im Topspiel am Samstagabend empfängt der bisherige Tabellenführer FC Bayern München mit RB Leipzig einen Champions-League-Anwärter in der Allianz Arena.

Für die Bayern geht es in diesem Duell nicht nur darum, drei Punkte einzufahren, sondern damit im Fernduell um den Titel gegenüber Verfolger Borussia Dortmund vorzulegen. Der BVB muss erst am Sonntagabend ran, bekommt es auswärts mit dem FC Augsburg zu tun.

Dortmunds Ex-Coach Marco Rose will hingegen mit seinem aktuellen Klub RB Leipzig in München etwas mitnehmen, um die eigenen Champions-League-Ambitionen damit einmal mehr zu untermauern. Die Sachsen gehen als Tabellendritter mit 60 Punkten in die beiden verbleibenden Saisonspiele, haben vier Zähler Vorsprung auf Platz 5 und damit beste Chancen, auch in der Saison 2023/24 erneut in der Königsklasse mitspielen zu dürfen.

Schon im Hinrundenduell Anfang Januar 2023 waren die Leipziger in der Lage, die Münchner zu ärgern, kamen in der heimischen Red Bull Arena zu einem 1:1-Unentschieden gegen die damals noch von Julian Nagelsmann betreute Bayern-Elf.

