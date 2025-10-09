Bundesliga
FC Bayern München: Weitere Leihe von Alexander Nübel wohl ausgeschlossen - Verkauf im Sommer?
- Veröffentlicht: 09.10.2025
- 10:41 Uhr
- Chris Lugert
Im kommenden Sommer läuft die Leihe von Alexander Nübel zum VfB Stuttgart aus. Die Zukunft des Keepers ist offen - soll aber wohl dauerhaft entschieden werden.
Wie geht es nach der Saison weiter mit Alexander Nübel? Im kommenden Sommer läuft das dreijährige Leihgeschäft zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart für den Torwart aus. Offen ist, was danach passiert.
Wie "Sky" berichtet, gibt es bei den Schwaben aktuell keine Pläne, Nübel fest zu verpflichten. Zum einen, weil das finanzielle Gesamtpaket zu teuer ist. Für Nübel würde wohl eine Ablösesumme von mindestens 20 Millionen Euro fällig. Zudem verdient er aktuell bis zu zwölf Millionen Euro brutto, wobei die Bayern zwei Drittel des Gehalts zahlen.
Zum anderen plant Stuttgart auf der Torhüter-Position mittel- und langfristig mit Eigengewächs und U21-Nationalspieler Dennis Seimen, der aktuell an den Zweitligisten SC Paderborn verliehen ist. In Stuttgart hat Nübel daher allem Anschein nach keine Zukunft.
FC Bayern: Nübel-Verkauf im Sommer möglich
Und bei den Bayern? Da hängt dem Bericht zufolge weiterhin alles an der Zukunft von Manuel Neuer. Nur, wenn der Routinier im Sommer aufhört, will Nübel zurückkehren. Ansonsten, so heißt es, stünden die Zeichen auf Verkauf. Auch deshalb, weil eine weitere Leihe des inzwischen 29 Jahre alten Nübel ausgeschlossen sei.
Der frühere Schalker hätte demnach gerne im Januar oder Februar eine Tendenz, wie die Planungen aussehen. Ob Neuer wirklich aufhört oder noch einmal verlängert, ist aktuell völlig offen. Zuletzt präsentierte sich der mehrfache Welttorhüter in bestechender Form.
Nübel war im Sommer 2020 ablösefrei von Schalke zu den Bayern gewechselt. Von 2021 bis 2023 wurde er bereits an die AS Monaco verliehen, danach folgte der Schritt nach Stuttgart. Für den FC Bayern, bei dem Nübel bis 2029 unter Vertrag steht, bestritt er bislang erst vier Pflichtspiele.