Im kommenden Sommer läuft die Leihe von Alexander Nübel zum VfB Stuttgart aus. Die Zukunft des Keepers ist offen - soll aber wohl dauerhaft entschieden werden.

Wie geht es nach der Saison weiter mit Alexander Nübel? Im kommenden Sommer läuft das dreijährige Leihgeschäft zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart für den Torwart aus. Offen ist, was danach passiert.

Wie "Sky" berichtet, gibt es bei den Schwaben aktuell keine Pläne, Nübel fest zu verpflichten. Zum einen, weil das finanzielle Gesamtpaket zu teuer ist. Für Nübel würde wohl eine Ablösesumme von mindestens 20 Millionen Euro fällig. Zudem verdient er aktuell bis zu zwölf Millionen Euro brutto, wobei die Bayern zwei Drittel des Gehalts zahlen.

Zum anderen plant Stuttgart auf der Torhüter-Position mittel- und langfristig mit Eigengewächs und U21-Nationalspieler Dennis Seimen, der aktuell an den Zweitligisten SC Paderborn verliehen ist. In Stuttgart hat Nübel daher allem Anschein nach keine Zukunft.