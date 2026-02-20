In der Bundesliga bleibt der Hamburger SV weiterhin ungeschlagen und macht den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Der Hamburger SV hat den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Der mutige Aufsteiger erkämpfte sich beim FSV Mainz 05 ein verdientes 1:1 (0:1) und festigte mit dem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage seinen Platz im Tabellenmittelfeld der Fußball-Bundesliga.

Die lange unterlegenen Mainzer gingen am 60. Geburtstag ihres Trainers Urs Fischer zunächst durch Nadiem Amiri in Führung (42.), doch der HSV bewies in der zweiten Halbzeit Moral und trat nach den zuletzt guten Ergebnissen weiter selbstbewusst auf.

Ein abgefälschter Freistoß von Fabio Vieira (64.) sorgte für den Punktgewinn. Der Zähler hilft beiden Teams im Abstiegskampf immerhin etwas weiter, Hamburg trennen vor den Spielen der Konkurrenz sieben, Mainz drei Punkte von Relegationsplatz 16.

Trotz der guten Form seiner Mannschaft hatte Trainer Merlin Polzin vor der "schwierigen Aufgabe" in Mainz gewarnt: "Aber wir sind mittlerweile so gefestigt, dass wir mit Selbstvertrauen und Zuversicht in die Spiele gehen können", hatte er erklärt.