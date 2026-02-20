- Anzeige -
Bundesliga LIVE in Sat.1, auf Joyn und ran.de

Bundesliga: Punktgewinn in Mainz - Hamburger SV bleibt erneut unbesiegt

  • Aktualisiert: 20.02.2026
  • 22:47 Uhr
  • SID
Der HSV konnte einen Punkt aus Mainz entführen
Der HSV konnte einen Punkt aus Mainz entführen

In der Bundesliga bleibt der Hamburger SV weiterhin ungeschlagen und macht den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Der Hamburger SV hat den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Der mutige Aufsteiger erkämpfte sich beim FSV Mainz 05 ein verdientes 1:1 (0:1) und festigte mit dem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage seinen Platz im Tabellenmittelfeld der Fußball-Bundesliga.

Die lange unterlegenen Mainzer gingen am 60. Geburtstag ihres Trainers Urs Fischer zunächst durch Nadiem Amiri in Führung (42.), doch der HSV bewies in der zweiten Halbzeit Moral und trat nach den zuletzt guten Ergebnissen weiter selbstbewusst auf.

Ein abgefälschter Freistoß von Fabio Vieira (64.) sorgte für den Punktgewinn. Der Zähler hilft beiden Teams im Abstiegskampf immerhin etwas weiter, Hamburg trennen vor den Spielen der Konkurrenz sieben, Mainz drei Punkte von Relegationsplatz 16.

Trotz der guten Form seiner Mannschaft hatte Trainer Merlin Polzin vor der "schwierigen Aufgabe" in Mainz gewarnt: "Aber wir sind mittlerweile so gefestigt, dass wir mit Selbstvertrauen und Zuversicht in die Spiele gehen können", hatte er erklärt.

Partie mit Verspätung gestartet

Für Polzins Team, das auf das gelbgesperrte Abwehrtalent Luka Vuskovic verzichten musste, begann der Abend mit kleineren Turbulenzen: Aufgrund der Verkehrssituation rund um die Mainzer Arena, die auch eine Verspätung des Hamburger Mannschaftsbusses verursachte, begann die Partie mit zehn Minuten Verzögerung.

33.305 Zuschauer boten eine sehr stimmungsvolle Kulisse, tausende HSV-Fans, die sich weit über den Gästeblock im Stadion verteilten, steuerten einen großen Teil dazu bei. Und auf dem Platz ging es schwungvoll los: Torhüter Daniel Batz (4.) parierte den ersten gefährlichen Schuss von Vieira, es ging zwischen den Strafräumen munter hin und her.

Die große Geschwindigkeit ging dann etwas verloren. Der HSV übernahm aber die Kontrolle und belohnte sich beinahe durch den Distanzschuss von Vuskovic-Ersatz Warmed Omari (21.) nach schöner Kombination - wieder hielt Batz. Auch die gute Chance durch Robert Glatzel (26.) vereitelte der Keeper, das Remis war für Mainz nun durchaus glücklich.

Viele Fouls im Spiel zwischen Mainz und dem HSV

Nach einer halben Stunde wachten die 05er wieder auf, beteiligten sich mehr am Spiel, brachten aber auch mehr Härte rein. Kurz vor der Halbzeit nutzte Amiri die Hereingabe des völlig frei stehenden Danny da Costa und stellte mit seiner starken Direktabnahme ins lange Eck den Spielverlauf auf den Kopf.

Nach der Pause blieb das Spiel nicklig, viele Fouls behinderten den Spielfluss. Der Mainzer Dominik Kohr hatte Glück, dass er nicht mit Gelb-Rot vom Platz flog. Der HSV erzeugte durch einen Schuss von Nicolás Capaldo Gefahr (57.).

Auf der Gegenseite verpasste Phillip Tietz das 2:0 (60.). Mainz gestaltete das Spiel nun offen, inmitten der guten Phase traf Vieira - seinen halbhohen Freistoß lenkte die Mauer unhaltbar für Batz ab.

