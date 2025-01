FC Bayern: Musiala zurück im Mannschaftstraining

Bayern München kann zum Abschluss der Hinrunde wieder auf einen Einsatz von Starspieler Jamal Musiala hoffen. Der 21-Jährige, der den Bayern zuletzt wegen eines grippalen Infekts gefehlt hatte, konnte zwei Tage vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Musiala hatte krankheitsbedingt den Jahresauftakt bei Borussia Mönchengladbach (1:0) verpasst, dort wurde er von Thomas Müller vertreten. Der Nationalspieler, dessen Vertrag die Münchner unbedingt verlängern wollen, liefert in der laufenden Saison erneut Top-Leistungen ab und dürfte gerade in den kommenden Wochen sehr wichtig werden. Innerhalb von 18 Tagen absolvieren die Münchner sechs Spiele, darunter auch die abschließenden beiden Partien in der Ligaphase der Champions League.