Cardozo spielte sich in der sogenannten World Squad der Münchner in den Fokus der Verantwortlichen und darf sich nun länger bim FC Bayern beweisen.

Wie die Münchner am Donnerstag bekanntgaben, erhält der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Jugendvertrag bis zum Sommer 2027.

Cardozo soll zunächst in der U17 des FC Bayern München spielen. Er ist der Sohn des früheren Profis Douglas Cardozo, der als Stürmer unter anderem in der Schweiz, Italien und Polen aktiv war, aber vor allem in Thailand.