Viktor Gyökeres ist heiß begehrt. Der Stürmer von Sporting Lissabon steht auf dem Zettel sämtlicher europäischer Topklubs. Auch der FC Bayern München wurde mehrfach mit ihm in Verbindung gebracht. Allerdings dürften die Bayern schlechte Karten haben.

Viktor Gyökeres schießt sich seit Monaten auf die Einkaufslisten vieler europäischer Topklubs. Ein Abschied im Sommer-Transferfenster wäre alles andere als eine Überraschung.

Die Frage ist nur, wohin es den Stürmer von Sporting Lissabon zieht und wie viel er kosten wird. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Auch der FC Bayern wurde in der Vergangenheit mit dem ehemaligen Spieler des FC St. Pauli in Verbindung gebracht.

In einem Interview mit dem schwedischen Magazin "Vogue Scandinavia" betonte der Stürmer nun, dass viele der Gerüchte nicht der Wahrheit entsprechen würden.

Für Gyökeres spielen offenbar nicht nur sportliche Aspekte eine Rolle. "In Portugal ist es unter der Woche lebhaft. Man isst mit Freunden zu Abend und trinkt am Montag ein Glas Wein. Das gefällt mir. Nachdem ich in einem heißen Land gelebt habe, wäre es schwierig, in ein kälteres Land zurückzukehren“, sagte der Angreifer. Ein Statement, das eher schlechte Karten für die Bayern im Transferpoker erahnen lässt