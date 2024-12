Anzeige

Die Berichte sind dahingehend widersprüchlich. Der "kicker" meldet, dass eine Vertragsverlängerung des Offensiv-Spielers nicht ausgeschlossen sei. Spätestens 2026 soll demnach aber Schluss für den 35-Jährigen sein.

Müller: "Schauen wir mal" Die "Sport Bild" hingegen berichtet über ein jähes Karriereende im Sommer 2025. Müller selbst hat sich öffentlich bislang nicht in die Karten schauen lassen. Ende November sagte er gegenüber dem "Bayerischen Rundfunk": "Mein voller Fokus liegt jetzt auf dem Spielersein. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Da waren wir immer schon gut beraten in Bayern. Das ist eine Lebensweise." Auch nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen wurde Müller mit der Frage nach seinen Zukunftsplänen konfrontiert. Er blockte ab: "Die Frage habe ich jetzt wirklich nicht antizipiert." Nach einem Karriereende hört es sich eher nicht an, einen Bayern-Verbleib bejahte der langjährige Nationalspieler und Weltmeister von 2014 allerdings auch nicht.

Müller hat es wohl in der eigenen Hand Dass es auch nach der Spielerkarriere bei Müller im Fußball weitergehen wird, da sind sich die meisten Experten einig. Aus einem Bericht der "Bild" ging zuletzt hervor, dass Müller wohl schon bei einigen TV-Sendern und Werbepartner auf dem Zettel für eine Anstellung stehe, sobald er seinen Rücktritt verkündet hat. Das Heft des Handelns scheint er wohl selbst in der Hand zu haben - sowohl was die Karriere nach der Karriere anbelangt als auch die Thematik einer möglichen Vertragsverlängerung. Bundesliga-Studie: Bayern weiter beliebtester Fußballklub in Deutschland - Union fällt tief Denn die Bayern werden wohl kaum nein sagen können, wenn Müller den Wunsch äußert, noch ein Jahr dranzuhängen. Sollte der Routinier hingegen seine Karriere beenden wollen, würde es wohl auch kein Veto des Klubs geben. Allerdings müssen die Bayern neben Müller auch noch weitere Personalien im Hinblick auf den Sommer bedenken. Auch die Verträge von Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leroy Sane und Alphonso Davies laufen 2025 aus.

Wie viel ist Bayern Müller noch wert? Allesamt sind es Topverdiener - oder sollen im Falle von Davies ein solcher werden. Zumal der FCB Jamal Musiala wohl vorzeitig langfristig binden will. All das kostet Geld. Müller zählt mit seinen kolportierten 17 Millionen Euro Jahresgehalt zu den Spitzenverdienern. Eine Menge Geld - das er noch wert ist? Schließlich ist Müller nicht mehr Teil der ersten Reihe. Zwar kommt er zurzeit durch die Verletzungen in der Offensive wieder vermehrt zu Einsätzen, doch einen festen Platz in der Stammformation scheint er unter Vincent Kompany nicht zu haben. Kompany sieht im Offensiv-Allrounder in erster Linie einen Joker.

Dennoch ist klar: Für die Kabine hat Müller einen einzigartigen Wert und diesen weiß jeder einzelne Verantwortliche an der Säbener Straße zu schätzen.

