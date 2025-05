"Was soll ich Ihnen jetzt sagen?", sagte er zu einem Reporter, der nach dem Stand bei Wunschspieler Wirtz von Bayer Leverkusen fragte, und ergänzte dünnhäutig: "Ihr habt doch wochenlang schönen Mist geschrieben: Er geht zu Manchester City, dabei war er in Liverpool. Wir versorgen euch irgendwann mit Fakten - und nicht mit weiteren Spekulationen. Dafür seid ihr zuständig."

"Warum macht ihr immer so Spekulationen? Er hat uns nicht mitgeteilt, dass er weggeht", sagte er: "Ihr müsst alle miteinander lernen, dass Entscheidungen erst diskutiert werden, wenn sie getroffen sind. Wenn er weggeht, dann werden wir dazu was sagen."

Berichte über Ibiza-Reise empören Hoeneß

Verärgert zeigte sich Hoeneß zudem ob der Thematisierung der Ibiza-Reise diverser Bayern-Profis. So sei dies "typisch für den Zustand unserer Medien, dass sie so einen Schwachsinn wie diese Reise so wichtig nehmen. Es geht gar nicht mehr um Fußball, es geht nur um jeden Furz links und rechts daneben - und da müsst ihr euch mal hinterfragen, ob das noch das ist, was die Zuschauer hören, sehen und lesen wollen.”

Übrigens: Auch in Richtung Konkurrenz stichelte der Ehrenpräsident der Münchner. "Ich habe immer gesagt, der deutsche Meistertitel ist der ehrlichste, und den haben wir mit einer unglaublichen Distanz zum Zweiten und Dritten und Vierten geholt. Ich habe heute auf die Tabelle geschaut: Leverkusen 13 Punkte, Dortmund 25 Punkte", stellte Hoeneß fest.