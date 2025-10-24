FC Bayern: Urbig in Gladbach im Tor, Pause für Neuer

Pause für Manuel Neuer, Chance für Jonas Urbig: Der 22 Jahre Ersatztorwart des FC Bayern wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach im Tor des Rekordmeisters stehen. Urbig soll im Hinblick auf das DFB-Pokalspiel der Münchner am Mittwoch beim 1. FC Köln Spielpraxis sammeln. Der 39 Jahre alte Neuer ist im Pokal noch gesperrt.

"Jonas wird morgen starten. Ich sage normalerweise nichts zur Startelf. Aber ich habe in meiner Karriere gelernt, dass die Torhüter immer ein bisschen anders sind. Deshalb ist es besser, deutlich zu sein. Wir haben das in der Woche auch klar mit Manu besprochen", sagte Trainer Vincent Kompany am Freitag. Für Urbig sei dies "eine faire Chance".

Urbig hat bislang 13 Pflichtspiele für die Bayern absolviert. In dieser Saison hatte er Neuer erst einmal vertreten: im Pokal beim SV Wehen Wiesbaden (3:2). Neuer wird in Gladbach aber im Kader stehen. "Wir brauchen Manu als Führungsspieler auch für dieses wichtige Spiel", betonte Kompany. Dabei sein werden zudem der zuletzt angeschlagene Serge Gnabry und Josip Stanisic, der mit einer Knieverletzung länger ausgefallen war.

Die Bayern wollen im achten Ligaspiel den achten Sieg. Beim Tabellenletzten sind die Münchner klarer Favorit. Man dürfe aber "nicht denken", warnte Kompany, dass es gegen das Schlusslicht gehe. Gladbach werde versuchen, "Motivation zu finden und gerade mit diesem Spiel die Saison zu starten. Und das darf nicht passieren. Wir wollen deswegen den Fokus ganz hoch halten."

Gladbachs langjähriger Manager Max Eberl kennt die Gefahren. "Das war schon in der Vergangenheit immer das Spiel des Jahres, Tradition pur. Dementsprechend weiß ich, was uns erwarten wird. Es wird ein sehr, sehr emotionales Spiel", sagte der Sportvorstand: "Wir müssen voll fokussiert sein, als ob wir gegen den Tabellenzweiten spielen. Nur dann werden wir auch erfolgreich sein."