Am 24. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 empfängt St. Pauli heute Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Topspiel im TV, Livestream und Liveticker.

+++ Update: 1.3. 14:35 Uhr: Die Aufstellungen sind da! +++

Mittelfeldstar Julian Brandt kehrt nach seiner Muskelverhärtung noch nicht wieder zurück in die Startelf von Borussia Dortmund.

BVB-Trainer Niko Kovac setzt den Offensivspieler beim Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC St. Pauli zunächst auf die Bank, für Brandt beginnt erneut Giovanni Reyna. Rechtsverteidiger Julian Ryerson (grippaler Effekt) wird durch den Brasilianer Yan Couto ersetzt.

Brandt hatte zuletzt beim 6:0 gegen Union Berlin gefehlt. Kovac hatte bereits angekündigt, bei Brandt auch wegen des bevorstehenden Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League gegen den OSC Lille am Dienstag "Vorsicht walten lassen" zu wollen: "So eine Muskelgeschichte ist nicht immer ganz ungefährlich. Da werden wir die richtigen Entscheidungen treffen müssen."

Kobel – Couto, Can, Schlotterbeck, Bensebaini – Sabitzer, Groß – Adeyemi, Reyna, Beier – Guirassy