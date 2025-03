Am 24. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 empfängt St. Pauli heute Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Topspiel im TV, Livestream und Liveticker.

+++ Update: 1.3. 17:35 Uhr: Dortmund dreht nach der Pause auf und siegt +++

Borussia Dortmund gewinnt mit 2:0 gegen den FC St. Pauli und holt damit erstmals in dieser Spielzeit zwei Auswärtssiege in Folge! In der ersten Halbzeit setzte der Aufsteiger mutige Nadelstiche, belohnte sich jedoch nicht mit einem Treffer. Stattdessen steigerte sich der BVB nach dem Seitenwechsel und schaffte die schnelle Führung durch Guirassy (50.). Adeyemi besorgte weniger später per Konter das vorentscheidende 2:0 (58.).

Die Dortmunder ließen die Kiezkicker in der Folge schalten und walten, doch die Hamburger blieben offensiv blass und stattdessen hatte der BVB per Konter noch weitere Chancen. Am Ende bleibt es beim 2:0 und Borussia Dortmund macht im Kampf um das internationale Geschäft Punkte gut.