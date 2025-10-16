FCA: In Köln "gegen zwölf Leute"

Trainer Sandro Wagner stellt sich mit dem FC Augsburg vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln auf ungleiche Kräfteverhältnisse ein. "Wir spielen in Köln gegen zwölf Leute, weil das Stadion da einfach ein großer Faktor ist", sagte er vor der Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Das ist nicht in jedem Bundesligaspiel ein großer Faktor, aber in Köln ist es so."

Auch ansonsten sieht Wagner den FCA, dem vor der Länderspielpause gegen den VfL Wolfsburg der zweite Saisonsieg gelang, gut vorbereitet auf die Kölner, die nach dem guten Start auf Platz sechs der Tabelle stehen. "Es ist klar zu erkennen, was sie spielen, was sie machen wollen gegen den Ball, was sie machen wollen mit dem Ball, auch was sie in den ersten Minuten machen wollen im eigenen Stadion."

Ausgehend von seinen Erkenntnissen will Wagner Aufstellung und Taktik den Kölnern anpassen. "Ich bleibe dabei, dass wir als FCA schon noch schauen müssen, was gibt uns der Gegner", sagte er. Dementsprechend werde es eventuell personelle oder taktische Veränderungen geben. Köln mache "hervorragende Arbeit, und wir wollen schauen, wo wir ihnen weh tun können. Deswegen müssen wir schauen, wie wir da auftreten."

Zusätzliche Informationen zum kommenden Gegner kann Wagner zudem von seinem Sportdirektor einholen: Benjamin Weber arbeitete beim SC Paderborn von Januar 2023 bis zum Sommer mit dem jetzigen FC-Trainer Lukas Kwasniok zusammen. "Ja, klar spricht man, das macht man ja ganz normal", sagte Wagner: "Benni ist ein super Ratgeber gegen jeden Gegner und in jedem Training, weil er einfach super viel Erfahrung hat."

Auch von seinem Kollegen hält Wagner viel. "Lukas Kwasniok ist ein herausragender Trainer, sieht man jetzt auch in der Bundesliga, auch ein cooler Typ, muss ich echt sagen."