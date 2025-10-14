FCA-Präsident Krapf stärkt Coach Wagner

Präsident Markus Krapf vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg will seinen Trainer Sandro Wagner trotz aufkeimender Kritik nicht verbiegen. "Wir haben uns für Sandro Wagner mit all seinen Eigenschaften entschieden. Natürlich passiert gerade viel, das war aber zu erwarten", sagte der 53-Jährige der Augsburger Allgemeinen (Dienstagausgabe).

"Für die Medien ist er ein Segen, für unsere Partner übrigens auch", ergänzte Krapf mit einem Schmunzeln und betonte: "Alle schreien immer nach Typen im Fußball - und Sandro ist ein Typ, der nicht für die üblichen Floskeln steht."

Die "Bla, bla"-Geste des früheren Nationalspielers in Richtung der Kritiker nach dem befreienden 3:1 gegen den VfL Wolfsburg sei zwar "nicht nötig" gewesen. "Aber wenn man den Trainer zu sehr in seiner Persönlichkeit beschneiden würde, verlöre er an Stärke und Kraft", betonte Vorstandschef Krapf.

Er sei "tausendprozentig" davon überzeugt, dass Wagner den FCA im Verbund mit den anderen neuen Führungskräften im sportlichen Bereich "nachhaltig besser machen" werde. Es sei klar, "dass dieser Prozess Zeit braucht". Von einem holprigen Start würde er nach drei Siegen und vier Niederlagen in sieben Pflichtspielen nicht reden: "Wir sind auf einem guten Weg."