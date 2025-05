FCA: Vertragsverlängerung mit Dahmen - "Revanche" gegen Kiel?

Der FC Augsburg kann längerfristig mit Torhüter Finn Dahmen planen. Der ursprünglich bis 2026 laufende Vertrag des 27-Jährigen hat sich automatisch bis Sommer 2027 verlängert, da Dahmen am vergangenen Wochenende die vereinbarte Marke von 50 Pflichtspielen für den FCA erreicht hat. Dies teilte der Verein am Freitag mit.

Der Torhüter, der in dieser Saison zwischenzeitlich 683 Minuten ohne Gegentor geblieben war, habe sich "mit überzeugenden Leistungen auf einem hohen Bundesliga-Niveau etabliert", wurde Sportdirektor Marinko Jurendic zitiert. "Ich bin mit meiner Rolle und Form sehr zufrieden und gespannt auf alles, was noch kommt", sagte Dahmen. Er war 2023 ablösefrei vom FSV Mainz 05 nach Augsburg gewechselt.

Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) spielt der FCA gegen den Abstiegskandidaten Holstein Kiel. Trainer Jess Thorup hofft auf eine "Revanche" - die 1:5-Pleite aus dem Hinspiel ist noch immer präsent: "Jeder kann sich daran erinnern. Nicht nur an das Ergebnis, auch an die Leistung", betonte der Däne am Freitag auf der Pressekonferenz.

Der FCA ist Zehnter und hat fünf Punkte Rückstand auf die Europapokalplätze. Er müsse "realistisch bleiben: Dieses Ziel ist wohl weit weg", sagte Thorup.