FCH-Kapitän über Abstiegs-"Endspiel": "Wir gewinnen 2:0"

Kapitän Patrick Mainka vom 1. FC Heidenheim geht voller Zuversicht in das Abstiegs-"Endspiel" gegen den VfL Bochum. "Mit unseren Fans im Rücken gewinnen wir 2:0", sagte der 30-Jährige vor dem Kellerduell zwischen dem Tabellen-16. und dem Schlusslicht (20.30 Uhr/DAZN) der Stuttgarter Zeitung/Nachrichten.

Heidenheim hat auf dem Relegationsplatz vier Punkte Vorsprung auf den VfL und kann die Gäste am drittletzten Spieltag in den Abgrund stürzen. Mainka sprach daher vom "wichtigsten Heimspiel der Saison. Wir treffen auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, den wir distanzieren können."

Im Heimspiel gegen Holstein Kiel sei die Lage Mitte März ähnlich gewesen, "das haben wir erfolgreich gestalten können, und das ist selbstverständlich auch unser Ziel am Freitag", sagte Mainka und erinnerte an das 3:1 gegen die Störche. Für den Heidenheimer Dauerbrenner, der seit dem Aufstieg keine Minute verpasst hat, ist klar: "Es gibt nur ein Ziel, und das ist der Klassenerhalt an sich. Wie dieses Ergebnis zustande kommt, ist mir am Ende völlig egal."

Einen Trumpf sieht Mainka in Trainer Frank Schmidt. "Er ist auch sehr ehrgeizig und strahlt eine hohe Siegermentalität aus. Aufgeben gibt es bei ihm nicht, und das überträgt sich auch auf die Mannschaft."