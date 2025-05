FCH-Keeper Müller: Dank an Ersthelfer und Bochum

Torwart Kevin Müller vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim hat sich nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus mit emotionalen Worten gemeldet. "Ich möchte wirklich 'Danke' sagen an meine Ersthelfer Tim Siersleben und Dr. Udo Tiefenbach und an alle meine Mannschafts- und Teamkollegen", schrieb er in den Sozialen Netzwerken. Dazu postete Müller ein Foto, auf dem er mit einem Pflaster auf der Stirn beide Daumen nach oben zeigt.