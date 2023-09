Fischer: Mannschaft "macht einen guten Eindruck"

Anzeige

Trainer Urs Fischer von Union Berlin will sich nicht von der Last-Minute-Niederlage in der Champions League für das kommende Bundesliga-Heimspiel beeinflussen lassen. "Wir haben versucht, schnellstmöglich den Fokus auf die TSG Hoffenheim hinzubekommen", sagte der Schweizer am Freitag: "Das ist auch zwingend notwendig."

Die Mannschaft mache nach dem 0:1 (0:0) bei Real Madrid im ersten Königsklassenspiel der Vereinsgeschichte "einen guten Eindruck", betonte Fischer, auch wenn natürlich nach der späten Niederlage "alle enttäuscht" gewesen seien. Beim Rekordchampion Madrid hatte Ex-BVB-Spieler Jude Bellingham in der vierten Minute der Nachspielzeit am Mittwoch für die späte Niederlage des Underdogs aus Köpenick gesorgt.

Gegen Hoffenheim kann Fischer wohl auch wieder auf Leonardo Bonucci zurückgreifen, der im Estadio Santiago Bernabeu sein Union-Debüt gefeiert hatte. Der 36-Jährige, für den es noch nicht über die volle Spielzeit gereicht hatte, fühle sich gut, erklärte Fischer: "Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich." Weiterhin fehlen wird unter anderem Abwehrspieler Robin Knoche.

Gegen Hoffenheim brauche Union "den Mut, den wir über 30 Minuten gegen Real auf den Platz bekommen haben", betonte Fischer. Anschließend habe die Mannschaft "60 Minuten nur noch verteidigt, das sind Punkte, an denen wir arbeiten müssen".