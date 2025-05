Damit deutet immer mehr darauf hin, dass sich der DFB-Nationalspieler aus der Bundesliga verabschieden könnte, um künftig in der Premier League sein Geld zu verdienen. Allerdings besitzt Wirtz in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027.

Ein offizielles Angebot der "Reds" an Leverkusen gibt es noch nicht, dieses soll zeitnah erfolgen. Im Raum steht eine Ablösesumme in Höhe von 150 Millionen Euro.

Wie mehrere Medien, darunter "The Athletic" und "Sky", übereinstimmend berichten, hat sich der Nationalspieler für einen Transfer in die Premier League zu Meister FC Liverpool entschieden.

Zudem soll es für den englischen Meister "finanziell keine Grenze" geben. Durch eine Einladung zum Tegernsee will derweil Bayern Münchens Ehren-Präsident Uli Hoeneß mit Schnelligkeit und Nahbarkeit punkten. Eine Entscheidung soll noch in diesem Monat fallen (siehe Eintrag vom 21. Mai um 11:21 Uhr).

Der 73-Jährige will sich der Personalie nun selbst annehmen, um eine Vereinbarung mit Wirtz zu finalisieren. In erster Linie wollen die Münchner dem Konkurrenten aus Liverpool zuvorkommen.

Laut "Bild" gibt es nun ein Treffen zwischen Hoeneß und dem Wirtz-Lager. Nicht an der Säbener Straße: Der Ehrenpräsident des FC Bayern lädt den Youngster demnach an den Tegernsee ein. Dort will Hoeneß abseits der Kameras mit dem Wunsch-Transferziel des deutschen Rekordmeisters Gespräche führen.

Liverpool hingegen habe bei Wirtz und seiner Familie Eindruck hinterlassen, heißt es in dem Bericht. Der englische Meister sei ebenso wie der FC Bayern bereit, für den 22-Jährigen bis an die Schmerzgrenze zu gehen.

+++ Update, 20. Mai, 18:17 Uhr: Alonso pusht - Real Madrid steigt wohl in Wirtz-Poker ein +++

Nun scheint der nächste europäische Big-Player in den Poker um Florian Wirtz einzusteigen. Berichten des "Radio Marca" zufolge soll Real Madrid sein Werben um den Offensivstar intensiviert haben.

Vor allem Xabi Alonso soll mit einer schnellen Wiedervereinigung liebäugeln - der spanische Trainer möchte demnach Wirtz nach Madrid locken. Auch "El Mundo" bestätigte, dass der Trainer einen flexiblen Spieler für sein Offensivspiel sucht. Demnach passt der 22-Jährige perfekt in das gesuchte Profil.

Für die Blancos könnte die Ablösesumme aber zum entscheidenden Faktor werden. Bayer Leverkusen fordert bis zu 150 Millionen Euro für den Youngster - eine Summe, die auch für die Madrilenen schwer umzusetzen ist. Laut einem "Sport Bild"-Bericht muss Real dafür mindestens einen Top-Star verkaufen.

Zurzeit wird da in erster Linie Rodrygo gehandelt, der nicht mehr vollends zufrieden in Madrid ist. Vor allem aus England besteht Interesse an dem Flügelflitzer - "El Nacional" wirft dabei den FC Arsenal in das Rennen.

Klar ist: Der FC Bayern und der FC Liverpool sind weiter die beiden dominierenden Vereine im Poker um Wirtz, da Real erst einmal auf Einnahmen angewiesen ist, um ein eigenes Angebot abzugeben.