Borussia Dortmund wird in der kommenden Saison nicht mehr mit "1&1" und "Evonik" auf dem Trikot auflaufen. Stattdessen soll der BVB nun einen Mega-Deal mit einem Weltkonzern abgeschlossen haben.

BVB: Neuer Deal schafft Mega-Möglichkeiten

Damit wird der BVB nicht mehr mit unterschiedlichen Sponsoren in der Champions League, der Bundesliga und dem DFB-Pokal auflaufen. Bisher war "1&1" in der Bundesliga präsent, "Evonik" dagegen in der Königsklasse und im Pokal.

"Vodafone" soll dem Bericht zufolge in allen Wettbewerben als Trikotsponsor dienen.

Durch den Deal soll die Borussia zudem neuen Raum erhalten, um auch weitere Sponsoring-Verträge abzuschließen. Das war dem Verein bisher untersagt und schafft nun wohl Möglichkeiten für weitere Einnahmen in Millionenhöhe.