Freiburg auf Platz vier? Schuster hätte das "nicht geglaubt"

Der SC Freiburg auf Platz vier, und das drei Spieltage vor Saisonende? Hätte ihm das jemand vor der Spielzeit prognostiziert, Julian Schuster "hätte es im ersten Moment wahrscheinlich nicht geglaubt" - so sagte es der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Freitag. "Das ist für uns keine Selbstverständlichkeit", betonte der 40-Jährige, "wir wissen, was alles passieren muss, damit es bis zum Ende dann auch so bestehen bleibt."

Den Champions-League-Platz festigen können die Breisgauer im Heimspiel am Sonntag gegen den noch amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen (17.30 Uhr, DAZN). Gegen die Werkself kehrt der zuletzt verletzte Torhüter Noah Atubolu in den Kader zurück, wird aber noch auf der Bank sitzen, wie Schuster verriet. Ersatzmann Florian Müller werde wie in den vergangenen Wochen spielen, sagte Schuster, "nächste Woche schauen wir dann. Atu ist unsere Nummer eins." Der Klub habe eine "Luxus-Situation" im Tor, freute sich der Coach, "darüber sind wir sehr glücklich."