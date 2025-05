Freiburg: Königsklassen-Rennen mit Atubolu

Mit dem wiedergenesenen Stammtorwart Noah Atubolu geht der Fußball-Bundesligist SC Freiburg in die entscheidenden zwei Saisonspiele im Kampf um die Champions League. "Er wird spielen am Samstag", sagte Trainer Julian Schuster vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Abstiegskandidaten Holstein Kiel. Der 22-Jährige war zuletzt mehrere Wochen lang wegen einer Kapselverletzung in der Schulter ausgefallen und von Florian Müller ersetzt worden.

"Flo hat ihn sehr gut vertreten", lobte Schuster, "wir haben eine positive Situation mit unseren Torhütern." Die Breisgauer gehen von der Pole Position ins Rennen um die Königsklasse; zwei Spieltage vor Saisonende liegt das Team als Vierter einen Punkt vor dem Fünften Dortmund und zwei Punkte vor dem Sechsten Leipzig.

Mit einem Sieg in Kiel könnte der Sport-Club zumindest die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb bereits klarmachen, doch mit der Tabellensituation beschäftigt sich Schuster im Vorfeld lieber nicht: "Mir hilft das nicht. Mir ist wichtig, dass das nicht zu großen Einfluss bekommt." Gleichzeitig richtetet er ein Lob an seine Profis: "Die Mannschaft weiß ganz genau, wozu sie in der Lage ist."