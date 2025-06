Freiburg verlängert mit Youngster Manzambi

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag von Youngster Johan Manzambi vorzeitig verlängert. Über die Laufzeit machten die Breisgauer allerdings wie gewohnt keine Angaben. Vor der abgelaufenen Saison war der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler in den Profikader des Sport-Clubs gerückt. Im September 2024 feierte der Schweizer sein Profidebüt, im April erzielte Manzambi sein erstes Bundesligator.

Insgesamt kommt Manzambi bisher auf elf Bundesliga-Einsätze (zwei Tore und zwei Vorlagen). Vor rund zwei Wochen lief er zum ersten Mal für die Schweizer Nationalmannschaft auf, vier Tage später traf Manzambi erstmals für die Eidgenossen.

"Die Entwicklung von Johan hat sich kontinuierlich fortgesetzt – das ist in dieser Form außergewöhnlich", sagte SC-Vorstand Jochen Saier: "Er konnte sein Profil nochmals schärfen und hatte mit seiner Spielweise einen wesentlichen Anteil am erfolgreichen Abschneiden der Mannschaft. Wir sind alle davon überzeugt, dass er hier am richtigen Ort ist."