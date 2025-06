Galatasaray meldet: "Verhandlungen mit Sané haben begonnen"

Der Abschied von Nationalspieler Leroy Sané vom FC Bayern steht offenbar kurz bevor. "Die offiziellen Verhandlungen mit Fußballprofi Leroy Aziz Sané über seinen Wechsel zu unserem Verein haben begonnen", teilte der türkische Spitzenklub Galatasaray Istanbul am Mittwochabend bei X mit. Nach Bild-Informationen soll der 29-Jährige nach seiner Landung in Istanbul in der Nacht den Medizincheck absolvieren. Kurz vor Mitternacht ließ Galatasaray seine Fans an der Anreise des Neueinkaufs teilhaben: Via Youtube war der Flugzeugtracker für Sanés Maschine abrufbar, über Ungarn und Rumänien näherte sich der Flieger der türkischen Metropole - unterlegt wurde alles mit stimmungsvoller Stadionmusik.

Sané winkt in Istanbul angeblich ein Jahresgehalt von bis zu 15 Millionen Euro netto. Zuvor hatte Sky schon von einer mündlichen Einigung zwischen Galatasaray und Sané berichtet. Der Offensivspieler habe ein verbessertes Angebot der Bayern abgelehnt und den Klub über seine Entscheidung informiert. Sané kann die Münchner ablösefrei verlassen.

Über einige Nachfolger in München wird bereits spekuliert. So sollen die Bayern den Spanier Nico Williams von Athletic Bilbao, Rafael Leao vom AC Mailand, Christopher Nkunku vom FC Chelsea und Bradley Barcola von Paris Saint-Germain auf ihrer Liste haben. Die Bayern starteten am Dienstag ohne ihre Nationalspieler, darunter auch Sané, zur Klub-WM in die USA (14. Juni bis 13. Juli).