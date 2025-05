Gazzetta dello Sport: Gespräche zwischen Bayer und Fàbregas

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Xabi Alonso hat Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen offenbar Cesc Fàbregas im Visier. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, soll es zwischen dem Trainer des italienischen Erstligisten Como 1907 und Verantwortlichen der Werkself ein Treffen in einem Luxushotel in der Stadt am Comer See gegeben haben.

"Ich will von hier weggehen, aber ein Erbe hinterlassen. Wichtig ist, dass mein Nachfolger einen großartigen Klub mit starken Spieler vorfindet", hatte der 38-Jährige am Sonntag bei Sky Sport betont: "Das will ich Como hinterlassen. Im richtigen Moment werde ich mehr dazu sagen."

Fàbregas, der von 2006 bis 2016 Teil der spanischen Nationalmannschaft war, spielte während seiner Karriere unter anderem für den FC Arsenal, den FC Barcelona, den FC Chelsea und AS Monaco. Mit Como liegt der ehemalige spanische Welt- und Europameister nach 36 Spielen überraschend auf Platz zehn. Fàbregas war 2022 als Spieler zum damaligen Zweitligisten Como gekommen und hatte das Team nach dem Aufstieg in die erste Liga im Sommer 2024 als Trainer übernommen.

Fàbregas hat in Como noch einen Vertrag bis 2028. Neben Leverkusen hatte zuvor schon Liga-Konkurrent RB Leipzig Medienberichten zufolge Interesse an einer Verpflichtung des Spaniers gezeigt.