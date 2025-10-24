Gegen Union: Boniface erstmals in der Werder-Startelf

Königstransfer Victor Boniface kommt am achten Spieltag der Bundesliga zu seinem Startelf-Debüt für Werder Bremen. Trainer Horst Steffen beorderte den nigerianischen Angreifer für das Freitagabendspiel (20:30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin ins Team.

Bislang war Boniface nach seinem spektakulären Wechsel von Vizemeister Bayer Leverkusen zu Werder nur als Joker zum Einsatz gekommen. In 106 Einsatzminuten gelang ihm lediglich eine Torvorlage.