Gelbe Karten: Mainzer Kohr durchbricht 100er Marke

Dominik Kohr hat am Sonntag als zweiter Profi in der Bundesliga-Geschichte die 100er-Marke an Gelben Karten geknackt. Der Verteidiger des FSV Mainz 05 durchbrach im Auswärtsspiel beim Hamburger SV die "Schallmauer", als er in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit HSV-Akteur Nicolai Remberg auflaufen ließ. Es war die 100. Gelbe Karte in seinem 311. Bundesliga-Spiel.

Vor Kohr hatte bislang nur Stefan Effenberg diesen "Meilenstein" erreicht. Effe kassierte in seiner Karriere 114 Gelbe Karten in 370 Spielen.

Für Kohr sind Schlagzeilen wie diese nichts Neues. In der Partie des 4. Spieltags beim FC Augsburg (4:1) hatte der 31-Jährige den achten Platzverweis seiner Karriere kassiert - und damit den Bundesliga-Rekord eingestellt. Durch die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels war der FSV-Profi in seinem 310. Spiel mit Jens Nowotny und Luiz Gustavo gleichgezogen.