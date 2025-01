Gjasula schließt sich Drittligist Essen an

Mittelfeldspieler Klaus Gjasula verlässt den Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 und wechselt in die 3. Liga. Der 35-Jährige schließt sich nach dreieinhalb Jahren in Südhessen Rot-Weiss Essen an. Über die Vertragsdetails des gebürtigen Albaners machten der Tabellen-18. und die Lilien keine Angaben.

Gjasula war 2021 vom Ligakonkurrenten Hamburger SV nach Darmstadt gewechselt, stieg 2023 mit dem Klub in die Bundesliga auf und absolvierte dort vergangene Saison 22 Spiele. Zuvor hatte er unter anderem beim SC Paderborn in der 2. Liga gespielt. In der abgelaufenen Hinrunde kam der 29-malige Nationalspieler Albaniens nun nur auf vier Einsätze, unter Trainer Florian Kohfeldt spielte er zuletzt keine Rolle mehr.