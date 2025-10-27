Gladbach: Kleindienst macht "guten Eindruck"

Trainer Eugen Polanski von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hofft auf ein baldiges Comeback des schmerzlich vermissten Nationalspielers Tim Kleindienst. "Er war gerade noch bei mir im Büro - verschwitzt, nass und mit einem riesengroßen Lächeln. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, er macht einen guten Eindruck", sagte Polanski am Montag.

Kleindienst hatte sich am Ende der vergangenen Saison am Knie verletzt und musste zuletzt tatenlos mit ansehen, wie die Borussia auf den letzten Tabellenplatz abrutschte. Der ehrgeizige Torjäger habe in der Reha "auch ein paar Sachen gemacht, die wahrscheinlich unerlaubt waren", sagte Polanski mit einem Augenzwinkern: "Dementsprechend mussten wir ihn noch ein bisschen zügeln."

Einen Zeitpunkt für ein mögliches Comeback wollte Polanski aber weder bei Kleindienst noch beim ebenfalls verletzten Stürmer Robin Hack nennen. "Wir hoffen, dass wir irgendwann mal die freudige Nachricht haben, dass beide dabei sind. Lasst uns einfach mal von Tag zu Tag gucken", sagte er.

Für das Pokalspiel gegen den Karlsruher SC am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) versprach Polanski derweil, den Zweitligisten nicht zu unterschätzen. "Erstens aufgrund unserer Situation. Zweitens, weil wir professionell sind. Drittens, weil wir es heute nochmal ansprechen werden. Und viertens, weil wir natürlich dieses Spiel gewinnen wollen. Klar: Wollen will jeder. Aber wir werden es machen - ist irgendwie geiler", sagte Polanski.