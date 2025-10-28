Gladbach wochenlang ohne Chiarodia

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss mehrere Wochen auf Abwehrspieler Fabio Chiarodia verzichten. Der 20-Jährige zog sich im Training einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu. Das teilte das Liga-Schlusslicht kurz vor dem DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten Karlsruher SC mit.

Chiarodia war gerade erst von einer Adduktorenverletzung im linken Bein genesen. In der laufenden Saison kam der italienische U21-Nationalspieler in den ersten fünf Bundesligapartien für die Fohlenelf zum Einsatz - dreimal stand er in der Startelf, zweimal wurde er eingewechselt. Die letzten drei Spiele verpasste er verletzungsbedingt.