Gnabry über Kane: "Halb Mensch, halb Maschine"

Top-Torjäger Harry Kane vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist für seinen Mitspieler Serge Gnabry nicht mehr mit normalen Maßstäben zu messen. "Er ist halb Mensch, halb Maschine", sagte der Nationalspieler am Samstagabend im ZDF-Sportstudio: "Das ist wirklich krass, was er leistet. Diese Saison ist einfach absolut unglaublich."

Kane hat in den ersten sechs Bundesligaspielen der Saison insgesamt elfmal getroffen, eine Bestmarke. Dennoch bleibe der englische Superstar "auf dem Boden, ist ein sehr offener Typ, kommt mit allen gut klar. Er ist einfach ein guter Mensch", sagte Gnabry.

Eines aber könne Kane durchaus noch verbessern: Bei der deutschen Sprache "kann er noch ein bisschen zulegen".