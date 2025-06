Göttlichs Ziel nach HSV-Aufstieg: Derby "keine Hochrisikospiele"

Präsident Oke Göttlich vom FC St. Pauli verbindet mit dem Aufstieg des Hamburger SV einen Wunsch. "Wir haben in unserer Gesellschaft so viel Spaltung und so viele Zerwürfnisse, dass wir nicht noch rund um die Derbys etwas davon brauchen", sagte der 49-Jährige im kicker-Interview.