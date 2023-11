Anzeige

Linksverteidiger Alejandro Grimaldo vom Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat mit einer "Liebeserklärung" an Real Madrid die Gerüchteküche angeheizt. "Real Madrid ist eine der besten Mannschaften der Welt, wenn nicht die beste. Und es ist eine Mannschaft, zu der jeder Spieler hin will", sagte der Spanier dem Portal OK Diario. Die Tageszeitung Marca deutete die Sätze am Mittwoch prompt als "Liebeserklärung" an die Königlichen.

Pikant sind die Aussagen, weil Real für die neue Saison einen Linksverteidiger sucht. Auch Alphonso Davies von Bayern München wird immer wieder gehandelt.

Grimaldo war vor der Saison ablösefrei von Benfica Lissabon nach Leverkusen gewechselt und ist mit acht Treffern und sieben Vorlagen in 17 Pflichtspielen maßgeblich an der Erfolgsgeschichte der Werkself beteiligt. "Im Moment bin ich in Leverkusen. Ich bin seit drei Monaten hier, und alles läuft super. Wir müssen weiterarbeiten, und die Zukunft wird zeigen, was passiert", sagte der 28-Jährige, der von 2008 bis 2015 in der Jugend des FC Barcelona ausgebildet wurde.

Grimaldo war für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Zypern und Georgien erstmals in die spanische Nationalmannschaft berufen worden. Sportlich gesehen sind die Partien belanglos, Spanien ist bereits für die EM in Deutschland qualifiziert.