Der FC Bayern München verpasst den Dreier beim Hamburger SV. ran liefert die Noten und Einzelkritik der FCB-Stars. Von Oliver Jensen Erneut kein Bundesliga-Sieg für den FC Bayern München: Eine Woche nach dem 1:2 gegen den FC Augsburg musste sich der Rekordmeister beim Hamburger SV mit einem 2:2 begnügen. Die Gastgeber gingen durch Fabio Vieira per Elfmeter nach 34 Minuten in Führung. Zwar drehten die Münchner den Rückstand durch Harry Kane (42.) und den erst zur Pause eingwechselten Luis Diaz (46.), doch Luka Vuskovic (53.) besorgte den Endstand. ran liefert die Noten und die Einzelkritik der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany.

- Anzeige -

- Anzeige -

Manuel Neuer Der Torwart hat mehr zu tun als zu erwarten war, ist in der ersten Halbzeit zu mehreren starken Paraden gezwungen. Beim Elfmeter ahnt er die richtige Ecke, kommt an den Schuss von Fábio Vieira allerdings nicht ganz heran. Beim 2:2 ist er ebenfalls chancenlos. Dafür verschuldet Neuer fast das 2:3, weil er sich zu weit aus dem Tor wagt und überspielen lässt. ran-Note: 3

- Anzeige -

- Anzeige -

Josip Stanisic Der Rechtsverteidiger kehrt nach überstandener Verletzung direkt in die Startelf zurück. Speziell in der Anfangsphase des Spiels ist ihm der fehlende Spielrhythmus anzumerken. Das 2:2 wird über seine Seite eingeleitet. Offensiv kommt von ihm zu wenig, in der 80. Minute vergibt er eine Chance kläglich. ran-Note: 4

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Min-jae Kim Der Innenverteidiger blockt in der ersten halben Stunde zwei starke gefährliche Schüsse der Hamburger ab. Dafür kommt er vielfach nicht gut in die Zweikämpfe. Nach 65 Minuten wird er aus dem Spiel genommen. ran-Note: 4

Dayot Upamecano In der 24. Minute verhindert der Franzose das mögliche 0:1, indem er Nicolas Capaldo am Abschluss hindert. Im weiteren Spielverlauf allerdings vernachlässigt er mehrfach die defensive Absicherung. ran-Note: 4

- Anzeige -

Alphonso Davies Nachdem der Kanadier vor einer Woche bei der Niederlage gegen den FC Augsburg als Rechtsverteidiger agieren musste, darf er diesmal wieder links agieren. Im Spiel nach vorne kommen zu wenig Impulse von ihm. Beim Gegentreffer zum 2:2 verliert er das Kopfballduell gegen den Torschützen Luka Vuskovic. Dafür verhindert er ein fast sicheres 2:3 für den geschlagenen Neuer vor der Linie. ran-Note: 4

- Anzeige -

- Anzeige -

Joshua Kimmich Kimmich knallt in der 29. Minute den Ball gegen die Latte. Dann allerdings verursacht er den Elfmeter. Vor dem Ausgleich zum 1:1 trifft er den Ball zwar nicht richtig, leitet diesen aber etwas zufällig auf Kane weiter - eine glückliche Torvorlage. ran-Note: 3

- Anzeige -

Aleksandar Pavlovic Mit einem starken Zuspiel auf Olise leitet das Eigengewächs die erste Top-Chance ein. Der Mittelfeldspieler hat eine gute Übersicht, verlagert das Spiel vor dem Ausgleich zum 1:1 auf die linke Seite. Pavlovic ist gewohnt passsicher. ran-Note: 3

- Anzeige -

Michael Olise In der 14. Minute hat er die erste große Chance, scheitert aber an HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes. Dies bleibt sein einziger Torschuss der ersten Halbzeit, weil er an der HSV-Abwehr nur schwer vorbeikommt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit bereitet er das 2:1 vor, findet aber danach wenig Lösungen. Ein unnötiges Foul bringt den FC Bayern in der Nachspielzeit um eine Eckball-Gelegenheit. ran-Note: 4

Lennart Karl Ein glückloser Auftritt des Shooting-Stars. Nach 15 Minuten scheitert er alleine vor dem Tor am HSV-Keeper - den muss er eigentlich machen. Dies bleibt sein einziger Torschuss des Spiels. Gegen die Hamburger Abwehr findet er keine Lösung. Zur Halbzeit erfolgt die Auswechslung. ran-Note: 5

- Anzeige -

- Anzeige -

Serge Gnabry Ein schlecht gespielter Pass führt zur ersten Chance des HSV. Kurz darauf versucht er es aus der Distanz - vergeblich. Überhaupt agiert er zunächst etwas glücklos, bereitet dann zwar das 1:1 vor, ist dafür beim Gegentreffer zum 2:2 schlecht positioniert. Nach 65 Minuten erfolgt die Auswechslung. ran-Note: 4

FC Bayern: So verkündet Freund den Goretzka-Abgang

- Anzeige -

Harry Kane Der Stürmer startet mit einem unnötigen Foul gegen Heuer Fernandes ins Spiel und hat Glück, dafür keine Karte zu sehen. Kurz darauf klärt er nach einem HSV-Eckball kurz vor der eigenen Linie. Bei seinem Treffer zum 1:1 steht er genau richtig. Danach allerdings tut Kane sich schwer, hadert auffällig oft mit dem Schiedsrichter. ran-Note: 4

- Anzeige -

Luis Diaz Zur Halbzeit eingewechselt, trifft der Offensivspieler nur wenige Sekunden später zum 2:1. Kurz darauf spielt er einen fatalen Fehlpass, den Vieira allerdings nicht nutzen kann. Er zeigt immer wieder seine fußballerischen Möglichkeiten, bringt diese aber oftmals nicht zu Ende. ran-Note: 3

Jonathan Tah Der beim HSV ausgebildete Innenverteidiger kommt in der 65. Minute ins Spiel. Er sorgt für die defensive Absicherung - mehr aber auch nicht. ran-Note: 3