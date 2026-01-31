FC Bayern: Max Eberl verliert bei Dayot Upamecano langsam die Geduld

Nach dem Spiel beim HSV reagiert der Sportvorstand auf die Frage nach der Zukunft des Innenverteidigers mit klaren Worten. Von Tobias Wiltschek Nach wie vor gibt es keinen neuen Stand, was eine mögliche Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern betrifft. Auch nach dem Spiel des Rekordmeisters beim Hamburger SV konnte Max Eberl keinen Vollzug melden. Dabei war ihm im Interview mit "Sky" anzumerken, dass er in dieser Angelegenheit langsam die Geduld verliert. "Jetzt muss irgendwann auch eine Entscheidung fallen", antworte der Sportvorstand der Bayern auf eine entsprechende Frage. Eine genaue Deadline wollte er aber nicht nennen.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Laut einem Bericht der "Sport Bild" soll es allerdings eine Frist geben. Demnach gibt der FC Bayern dem Franzosen noch bis Sonntagabend Zeit, sich zu entscheiden. Der neue Vertrag, der Upamencano schon seit längerer Zeit unterschriftsreif vorliegt, soll ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro plus eine Unterschriftsprämie von noch einmal 20 Millionen enthalten. Während die Zukunft des Innenverteidigers also weiterhin offen ist, steht seit dieser Woche der Abschied von Leon Goretzka aus München zum Ende der Saison fest.

- Anzeige -