Mit Ausstiegsklausel?

FC Bayern München: Dayot Upamecano muss offenbar schnell über den Vertrag entscheiden

  • Aktualisiert: 31.01.2026
  • 19:39 Uhr
  • ran.de

Die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern München ist weiter unsicher. Nun soll die Deadline für eine Entscheidung des Verteidigers offenbar kurz bevorstehen.

Wie geht es weiter mit Dayot Upamecano beim FC Bayern München?

Seit Monaten verhandeln beide Parteien über eine Verlängerung des Vertrags des Franzosen in München. Nun hat der Verein genug: Die soll Deadline kurz bevorstehen.

Dayot Upamecano beim FC Bayern München: Deadline bis Transferschluss

Laut einem Bericht der "Sport Bild" räumt der FC Bayern seinem Abwehrchef noch Zeit bis zum Ende der Wintertransferperiode ein, genauer am Sonntag Abend, also 1. Februar.

Demnach bietet der Rekordmeister 20 Millionen Jahresgehalt, dazu eine Unterschriftsprämie von weiteren 20 Millionen Euro.

Brisant: Es soll sogar eine Ausstiegsklausel für den begehrten Abwehrmann. Ab 2027 könnte er mutmaßlich für 65 Millionen Euro festgeschriebene Ablöse den Verein verlassen.

Entscheidet sich Upamecano nicht bis zur genannten Deadline, ziehen die Münchner das aktuelle Angebot zurück. Ein Wechsel im Sommer wäre somit nicht mehr unwahrscheinlich.

