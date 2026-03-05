- Anzeige -
bundesliga

Hamburger SV nach Pleite gegen Bayer Leverkusen schon wieder voll auf Wolfsburg fokussiert

Nach der 0:1 Pleite gegen Bayer Leverkusen ist der HSV nur noch vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Von Panik aber ist bei den Rothosen keine Spur.

"Wir haben in der Kabine ganz ruhig mit der Mannschaft gesprochen, es eingeordnet", sagte der Trainer des Hamburger SV nach dem 0:1 (0:0) am Mittwochabend im Bundesliga-Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen. Von aufkommender Unruhe ist der Aufsteiger weit entfernt.

Schon am Wochenende waren die Profis des HSV nach der 1:2-Niederlage gegen Leipzig enttäuscht nach Hause gefahren. "Wenn man sieht, gegen wen wir gespielt haben, muss man das mit einordnen", sagte aber Torhüter Daniel Heuer Fernandes: "Wir gehen den Weg weiter, am Samstag wird es ein anderes Spiel werden."

Der Blick gehe nach vorne

Dann geht es für die Rothosen in Wolfsburg mit einem Duell gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt weiter. Der HSV hat aktuell noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16, auf dem derzeit Werder Bremen steht. Auf Wolfsburg auf dem direkten Abstiegsrang 17 sind es sechs Zähler.

"Jetzt geht es darum, zu regenerieren, um dann am Samstag ein gutes Spiel zu zeigen und ein gutes Ergebnis zu erzielen", sagte Polzin.

