Nach der 0:1 Pleite gegen Bayer Leverkusen ist der HSV nur noch vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Von Panik aber ist bei den Rothosen keine Spur.

"Wir haben in der Kabine ganz ruhig mit der Mannschaft gesprochen, es eingeordnet", sagte der Trainer des Hamburger SV nach dem 0:1 (0:0) am Mittwochabend im Bundesliga-Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen. Von aufkommender Unruhe ist der Aufsteiger weit entfernt.

Schon am Wochenende waren die Profis des HSV nach der 1:2-Niederlage gegen Leipzig enttäuscht nach Hause gefahren. "Wenn man sieht, gegen wen wir gespielt haben, muss man das mit einordnen", sagte aber Torhüter Daniel Heuer Fernandes: "Wir gehen den Weg weiter, am Samstag wird es ein anderes Spiel werden."