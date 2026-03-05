- Anzeige -
Bundesliga

Harry Kane fällt aus! FC Bayern München muss gegen Gladbach auf Top-Star verzichten

  • Aktualisiert: 05.03.2026
  • 10:31 Uhr
  • SID

Bayern München muss im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Stürmer Harry Kane verzichten.

Der Engländer habe "einen Schlag auf die Wade bekommen und sich noch nicht erholt", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany vor der Partie am Freitag: "Es ist nur ein Schlag, es ist nichts ernsthaftes. Aber dieser eine Tag hat uns vielleicht noch gefehlt."

Mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag (21.00 Uhr) gab sich Kompany gelassen. Er "gehe davon aus", dass Harry Kane bis dahin wieder zur Verfügung stehe, sagte der Belgier: "Wir sind ziemlich entspannt." Auch Hiroki Ito und Alphonso Davies fallen weiterhin aus.

Kapitän Manuel Neuer kehrt gegen Gladbach dagegen in den Kader zurück. "Manu ist fit", sagte Kompany. Neuer hatte sich im Spiel bei Werder Bremen am 14. Februar (3:0) einen Faserriss in der linken Wade zugezogen und war zur Halbzeit ausgewechselt worden. Wegen der Verletzung verpasste er zuletzt das Duell mit Eintracht Frankfurt (3:2) sowie den Klassiker bei Borussia Dortmund (3:2).

Generell blickt Kompany der heißen Saisonphase mit Vorfreude entgegen. "Komisch war, dass wir keine englischen Wochen hatten", sagte der 39-Jährige: "Was jetzt auf uns zukommt, ist das, was wir gewohnt sind."

