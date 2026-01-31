Der Hamburger SV geht als großer Außenseiter in das Heimspiel gegen den FC Bayern München. Dietmar Hamann verrät gegenüber ran, dass der HSV dem Rekordmeister jedoch Probleme bereiten könnte - dafür müsste allerdings eine Schwachstelle behoben werden. von Oliver Jensen Dem Hamburger SV steht am Samstag mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern München (18:30 Uhr im Liveticker) die schwerstmögliche Aufgabe bevor. Der letzte Sieg des HSV gegen den deutschen Rekordmeister ereignete sich am 26. September 2009, als Mladen Petric den Siegtreffer für die Norddeutschen erzielte. Zur Einordnung: Der heutige Bayern-Star Lennart Karl war damals ein Jahr alt. In den folgenden 20 Partien konnten die Norddeutschen dreimal ein Unentschieden erringen. 17 Spiele gingen verloren - und das oftmals sehr deutlich. Am 3. Spieltag der laufenden Saison war der HSV völlig chancenlos und verlor mit 0:5 bei den Münchnern.

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: Dietmar Hamann nennt Probleme "In der Hinrunde lagen sie bereits nach einer halben Stunde mit 0:4 zurück. Die Hamburger müssen jetzt anders zu Werke gehen. Du musst mit dem Glauben in das Spiel gehen, dass du etwas holen kannst, wenn alles passt", sagte glaubt Experte Dietmar Hamann bei einem Medientermin von "Sky" gegenüber ran. Die Hamburger hätten gute Voraussetzungen, um dem FC Bayern vor Schwierigkeiten zu stellen: "Gegen Bayern brauchst du schnelle Spieler. Wenn du Tempo hast, kannst du denen richtige Probleme bereiten. Und ich glaube, der HSV ist von den Vereinen in der unteren Tabellenregion dafür mit am besten ausgestattet. Sie haben mit (Jean-Luce) Dompe (mittlerweile suspendiert, Anm.d.Red.), mit (Ransford) Königsdörffer und mit (Damion) Downs drei richtig schnelle Spieler."

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: So verkündet Freund den Goretzka-Abgang

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen