Hamburger SV vs. FC Bayern: Dietmar Hamann traut Underdog Überraschung zu - es gibt nur ein Problem
- Veröffentlicht: 31.01.2026
- 12:57 Uhr
- Oliver Jensen
Der Hamburger SV geht als großer Außenseiter in das Heimspiel gegen den FC Bayern München. Dietmar Hamann verrät gegenüber ran, dass der HSV dem Rekordmeister jedoch Probleme bereiten könnte - dafür müsste allerdings eine Schwachstelle behoben werden.
Dem Hamburger SV steht am Samstag mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern München (18:30 Uhr im Liveticker) die schwerstmögliche Aufgabe bevor.
Der letzte Sieg des HSV gegen den deutschen Rekordmeister ereignete sich am 26. September 2009, als Mladen Petric den Siegtreffer für die Norddeutschen erzielte. Zur Einordnung: Der heutige Bayern-Star Lennart Karl war damals ein Jahr alt.
In den folgenden 20 Partien konnten die Norddeutschen dreimal ein Unentschieden erringen. 17 Spiele gingen verloren - und das oftmals sehr deutlich. Am 3. Spieltag der laufenden Saison war der HSV völlig chancenlos und verlor mit 0:5 bei den Münchnern.
FC Bayern: Dietmar Hamann nennt Probleme
"In der Hinrunde lagen sie bereits nach einer halben Stunde mit 0:4 zurück. Die Hamburger müssen jetzt anders zu Werke gehen. Du musst mit dem Glauben in das Spiel gehen, dass du etwas holen kannst, wenn alles passt", sagte glaubt Experte Dietmar Hamann bei einem Medientermin von "Sky" gegenüber ran.
Die Hamburger hätten gute Voraussetzungen, um dem FC Bayern vor Schwierigkeiten zu stellen: "Gegen Bayern brauchst du schnelle Spieler. Wenn du Tempo hast, kannst du denen richtige Probleme bereiten. Und ich glaube, der HSV ist von den Vereinen in der unteren Tabellenregion dafür mit am besten ausgestattet. Sie haben mit (Jean-Luce) Dompe (mittlerweile suspendiert, Anm.d.Red.), mit (Ransford) Königsdörffer und mit (Damion) Downs drei richtig schnelle Spieler."
Dietmar Hamann: HSV hat ein Stürmer-Problem
Das Problem sei allerdings: "Du musst dann die Chancen nutzen, die sie kriegen. Und die Chancenverwertung ist beim HSV ein Problem", so Hamann weiter. Die Hamburger haben in den vergangenen beiden Spielen gegen Borussia Mönchengladbach (0:0) und dem FC St. Pauli (0:0) kein Tor geschossen.
Besonders problematisch: Kein Stürmer des HSV hat in der laufenden Bundesliga-Saison mehr als ein Tor erzielt.
Die effektivsten Spieler waren bislang Albert Sambi Lokonga und Rayan Philippe mit jeweils vier Toren. Flügelspieler Philippe zeigte sich allerdings zuletzt in schwacher Form, Mittelfeldspieler Lokonga hat als defensiver Mittelfeldspieler und Ballverteiler eigentlich andere Aufgaben als das Toreschießen.
Für den HSV spricht dafür die Heimstärke. Die Hanseaten haben vier der neun Heimspiele gewonnen und nur zwei verloren. "Bayern hat eine unfassbare Qualität", sagt Mittelfeldspieler Nicolai Remberg gegenüber ran. "Aber wir sind Sportler und wollen unser Bestes geben. Gerade zu Hause müssen wir uns mit allem reinschmeißen, was geht. Es ist ein Heimspiel. Und ich glaube, wir alle haben da Bock drauf."
