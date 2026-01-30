- Anzeige -
- Anzeige -
Mit Ausstiegsklausel?

FC Bayern München: Dayot Upamecano muss sich offenbar schnell über den Vertrag entscheiden

  • Aktualisiert: 31.01.2026
  • 11:08 Uhr
  • ran.de

Die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern München ist weiter unsicher. Nun soll die Deadline für eine Entscheidung des Verteidigers offenbar kurz bevorstehen.

Wie geht es weiter mit Dayot Upamecano beim FC Bayern München?

Seit Monaten verhandeln beide Parteien über eine Verlängerung des Vertrags des Franzosen in München. Nun hat der Verein genug: Die soll Deadline kurz bevorstehen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Dayot Upamecano beim FC Bayern München: Deadline bis Transferschluss

Laut einem Bericht der "Sport Bild" räumt der FC Bayern seinem Abwehrchef noch Zeit bis zum Ende der Wintertransferperiode ein, genauer am Sonntag Abend, also 1. Februar.

Demnach bietet der Rekordmeister 20 Millionen Jahresgehalt, dazu eine Unterschriftsprämie von weiteren 20 Millionen Euro.

Brisant: Es soll sogar eine Ausstiegsklausel für den begehrten Abwehrmann. Ab 2027 könnte er mutmaßlich für 65 Millionen Euro festgeschriebene Ablöse den Verein verlassen.

Entscheidet sich Upamecano nicht bis zur genannten Deadline, ziehen die Münchner das aktuelle Angebot zurück. Ein Wechsel im Sommer wäre somit nicht mehr unwahrscheinlich.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Der dänische Nationalspieler kommt von Stade Rennes
News

Dritter Neuzugang: Grönbaek verstärkt den HSV

  • 31.01.2026
  • 11:12 Uhr
imago images 1064091377
News

Stühlerücken am FCB-Campus: Droht das Weinzierl-Aus?

  • 31.01.2026
  • 10:32 Uhr
Taichi Hara kommt aus Japan zu den Hamburgern
News

St. Pauli verpflichtet Taichi Hara

  • 31.01.2026
  • 10:03 Uhr
FC-Fan Pascal Kaiser geht auf die Knie
News

Diversity-Spieltag: FC-Fan macht Antrag im Stadion

  • 31.01.2026
  • 09:41 Uhr
imago images 1065677600
News

Neuer Eintracht-Coach: Ein Trainer mit Alonso-Connection

  • 31.01.2026
  • 08:29 Uhr
Marvin Schwäbe bejubelt den Heimsieg der Kölner
News

"Weltklasse": Köln feiert Retter Schwäbe

  • 31.01.2026
  • 06:26 Uhr
Eric Huwer Volksparkstadion HSV
News

Größeres Stadion? HSV-Vorstand lässt aufhorchen

  • 30.01.2026
  • 23:29 Uhr
Linton Maina
News

Aufatmen in Köln - Effzeh gelingt Befreiungsschlag gegen Wolfsburg

  • 30.01.2026
  • 22:34 Uhr
FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
News

Hamburger SV vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV, Livestream und im Ticker

  • 30.01.2026
  • 21:11 Uhr
In einem Kalender wurde am Kalenderblatt 2. Februar, der Schließung des zweiten Transferfensters in 2026, der Eintrag Deadline Day eingetragen. Symbolbild Symbolfoto Deadline Day. Schnelsen Hamburg...
News

Deadline-Day im Winter 2026: Wann schließt das Transferfenster in den wichtigsten Ligen?

  • 30.01.2026
  • 21:10 Uhr