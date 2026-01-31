BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN
Eintracht Frankfurt: Neu-Coach Albert Riera - ein Trainer mit Alonso-Connection
- Veröffentlicht: 31.01.2026
- 08:29 Uhr
- Franziska Wendler
Eintracht Frankfurt verpflichtet mit Albert Riera einen in Deutschland eher unbekannten Trainer. Wer ist der Spanier?
Manacor.
Ein Ort, der vor allem Tennisfans bestens bekannt sein dürfte. In der drittgrößten Gemeinde der spanischen Insel Mallorca wurde Superstar Rafael Nadal geboren und betreibt dort schon seit Jahren eine international bekannte Tennisschule.
Auch der neue Trainer von Eintracht Frankfurt stammt aus Manacor.
Der 43-jährige Albert Riera wurde einst im Urlaubsparadies geboren, seine Leidenschaft galt aber seit jeher dem Fußball. Während seiner Jugendzeit spielte er für RCD Mallorca, unterschrieb beim spanischen Erstligisten auch seinen ersten Profivertrag.
Ein Engagement, welches 2003 mit dem Gewinn des spanischen Pokals gekrönt wurde.
Im Anschluss zog es Riera zu diversen namhaften Klubs. Er spielte für Girondins Bordeaux und Manchester City. Er trug das Trikot des FC Liverpool und das Jersey von Espanyol Barcelona.
Auch Olympiakos Piräus, Galatasaray Istanbul und Udinese Calcio tauchen in seiner Vita auf. Entsprechend auch zwei türkische und eine griechische Meisterschaft sowie zwei türkische Supercupsiege.
Neuer Eintracht-Trainer: Erfolge in Sowenien
Ganz am Ende, kurz vor seinem Karriereende, heuerte der heute 43-Jährige bei zwei slowenischen Klubs an. Ein Land, das es ihm ganz offensichtlich angetan hat. So kehrte er nach zwei Jahren als Co-Trainer bei Galatasaray nach Slowenien zurück. Und das im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Knall.
Im September 2022 trat er bei Olimpija Ljubljana erstmals eine Stelle als Cheftrainer an. Bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz stürmten rund 20 teilweise vermummte Ultras des Klubs den Raum – aus Wut über den Abgang des vorherigen Trainers Robert Prosinecki.
Allzu lange hielt die Wut aber nicht, gewann Riera doch bereits in seiner ersten Saison mit dem Klub das Double aus Meisterschaft und Pokal.
Riera kennt Xabi Alonso gut
Ein Jahr später heuerte der neue Eintracht-Trainer schließlich beim Topklub NK Celje an. Seit 2023 stand er, abgesehen von einer neuenmonatigen Zwischenstation bei Girondins Bordeaux, bei dem Klub an der Seitenlinie. Mit Erfolg.
In der zurückliegenden Saison gelang der Pokalsieg, aktuell führt Celje mit großem Vorsprung die slowenische Liga an. Die Arbeit des Spaniers orientiert sich dabei am spanischen Ballbesitzfußball, einst besonders geprägt vom FC Barcelona.
Eine gewisse Prägung erfahren haben dürfte Riera übrigens auch von einem alten Bekannten der Bundesliga. Ex-Leverkusen-Trainer Xabi Alonso, jüngst erst bei Real Madrid entlassen, spielte mit Riera gemeinsam in Liverpool, bei der spanischen Nationalmannschaft und absolvierte mit ihm die Ausbildung zum Fußballtrainer
Nun muss Riera sein Können bei der Eintracht beweisen. "Mit Albert Riera haben wir uns bewusst für einen Trainer entschieden, der für modernen, intensiven und offensiven Fußball steht", wird Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche in der Pressemitteilung der Hessen zitiert: "Er verfügt über internationale Erfahrung, eine klare Spielidee und einen ebenso klaren Ansatz in der täglichen Arbeit mit dem Team."