Eintracht Frankfurt verpflichtet mit Albert Riera einen in Deutschland eher unbekannten Trainer. Wer ist der Spanier?

Von Franziska Wendler

Manacor.

Ein Ort, der vor allem Tennisfans bestens bekannt sein dürfte. In der drittgrößten Gemeinde der spanischen Insel Mallorca wurde Superstar Rafael Nadal geboren und betreibt dort schon seit Jahren eine international bekannte Tennisschule.

Auch der neue Trainer von Eintracht Frankfurt stammt aus Manacor.

Der 43-jährige Albert Riera wurde einst im Urlaubsparadies geboren, seine Leidenschaft galt aber seit jeher dem Fußball. Während seiner Jugendzeit spielte er für RCD Mallorca, unterschrieb beim spanischen Erstligisten auch seinen ersten Profivertrag.

Ein Engagement, welches 2003 mit dem Gewinn des spanischen Pokals gekrönt wurde.

Im Anschluss zog es Riera zu diversen namhaften Klubs. Er spielte für Girondins Bordeaux und Manchester City. Er trug das Trikot des FC Liverpool und das Jersey von Espanyol Barcelona.

Auch Olympiakos Piräus, Galatasaray Istanbul und Udinese Calcio tauchen in seiner Vita auf. Entsprechend auch zwei türkische und eine griechische Meisterschaft sowie zwei türkische Supercupsiege.