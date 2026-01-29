- Anzeige -
Bundesliga

Hamburger SV vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker

  • Veröffentlicht: 29.01.2026
  • 15:25 Uhr

Am 20. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Nord-Süd-Duell zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München gastiert am 20. Spieltag der Bundesliga beim Hamburger SV. Nach dem 5:0 in der Hinrunde, bei dem der deutsche Rekordmeister bereits nach 29. Minuten mit 4:0 führte, könnte dem HSV das nächste Debakel drohen.

Warum? Die Münchner sind auf Wiedergutmachung aus. Zwar gewann der FC Bayern unter der Woche in der Champions League mit 2:1 bei der PSV aus Eindhoven, doch in der Liga verlor der FCB zuletzt mit 1:2 gegen den FC Augsburg.

Jonathan Tah deutete bereits kurz nach der Partie gegen die "Fuggerstädter" an, dass sich die Norddeutschen warm anziehen müssen: "Die Wut, die dadurch in uns steckt, lassen wir im nächsten Spiel wieder raus."

Verzichten muss Bayern-Coach Vincent Kompany in Hamburg womöglich auf Leon Goretzka. Der 30-Jährige steht Berichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Atletico Madrid.

So verfolgt ihr das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München im TV, Livestream und im Liveticker.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Hamburger SV vs. FC Bayern live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

  • Partie: Hamburger SV vs. FC Bayern
  • Wettbewerb: Bundesliga; 20. Spieltag
  • Datum: 31. Januar 2026
  • Uhrzeit: 18:30 Uhr
  • Austragungsort: Volksparkstadion (Hamburg)

FC Bayern gastiert in Hamburg live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.

HSV - FC Bayern München live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Topspiel ist am Samstagabend um 18:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich Hamburg vs. Bayern im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

FC Bayern München live in Hamburg: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zu Hamburg vs. FC Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Hamburger SV vs. FC Bayern

  • Spiel: Hamburger SV vs. FC Bayern
  • Wettbewerb: Bundesliga; 20. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: 31. Januar 2026; 18:30 Uhr
  • Trainer: Merlin Polzin (Hamburger SV), Vincent Kompany (FC Bayern)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV (jeweils kostenpflichtig)
  • Liveticker: ran.de
