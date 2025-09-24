- Anzeige -
- Anzeige -
Europa League

Europa League 25/26 heute live: Spielplan, TV-Übertragung, Livestream - wo schließen der SC Freiburg und der VfB Stuttgart die Ligaphase ab?

  • Aktualisiert: 29.01.2026
  • 15:50 Uhr
  • ran.de

Die neue Saison in der Europa League ist gestartet. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen?

Wer folgt auf die Tottenham Hotspur? Nachdem die Champions League bereits ihren  1. Spieltag hinter sich gebracht hat, ist auch nun auch die Europa League in die neue Spielzeit gestartet.

Auch die Europa League geht mit 36 Mannschaften an den Start. Nach der Ligaphase, in der die Teams auf jeweils acht Vereine treffen und jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele absolvieren, qualifizieren sich die besten acht Vereine direkt für das Achtelfinale.

Die Plätze neun bis 24 kämpfen anschließend in den Playoffs um die restlichen Plätze. Aus Deutschland nehmen mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg zwei Teams teil.

ran hat die wichtigsten Infos zur Europa League zusammengefasst

- Anzeige -
- Anzeige -

Europa League heute live im Free-TV: Wer überträgt?

Die Europa League wird 2025/26 von RTL im Free-TV übertragen. An jedem Spieltag gibt es mindestens eine Begegnung mit deutscher Beteiligung, die auf RTL oder Nitro im Free-TV gezeigt wird.

Die nächste Live-Übertragung:

  • 29. Januar, 21 Uhr: OSC Lille vs. SC Freiburg
  • 29. Januar, 21 Uhr: VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern
- Anzeige -
- Anzeige -

Europa League heute live im Pay-TV, Livestream und Liveticker

Im Livestream auf RTL+ werden an jedem Spieltag zehn ausgewählte Top-Spiele aus Europa und Conference League gezeigt. Diese können entweder in der Konferenz oder im Einzelspiel verfolgt werden.

Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Europa League 25/26 heute live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase

  • 1. Spieltag: 24. und 25. September 2025
  • 2. Spieltag: 02. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 23. Oktober 2025
  • 4. Spieltag: 6. November 2025
  • 5. Spieltag: 27. November 2025
  • 6. Spieltag: 11. Dezember 2025
  • 7. Spieltag: 22. Januar 2026
  • 8. Spieltag: 29. Januar 2026
  • Play-offs der K.o.-Phase: 19. und 26. Februar 2026
  • Achtelfinale: 12. und 19. März 2026
  • Viertelfinale: 9. und 16. April 2026
  • Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026
  • Finale: 20. Mai 2026 (Istanbul)

Europa-League-Ligaphase: Wie ist der Modus?

Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts.

Auch interessant: Europa-League-Szenarien: SC Freiburg auf Kurs, VfB Stuttgart muss zittern - so ist die Ausgangslage

Und: Europa League: Auslosung der Playoffs live im TV & Stream

Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

- Anzeige -

Europa League heute live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert?

  • England: Aston Villa, Nottingham Forest
  • Deutschland: VfB Stuttgart, SC Freiburg
  • Frankreich: OSC Lille, Olympique Lyon, OGC Nizza
  • Spanien: Betis Sevilla, Celta Vigo
  • Niederlande: Feyenoord Rotterdam, FC Utrecht, Go Ahead Eagles Deventer
  • Italien: AS Rom, FC Bologna
  • Portugal: FC Porto, Sporting Braga
  • Österreich: RB Salzburg, Sturm Graz
  • Schweiz: Young Boys Bern, FC Basel
  • Schottland: Celtic, Glasgow Rangers
  • Griechenland: PAOK Saloniki, Panathinaikos Athen
  • Belgien: KRC Genk
  • Tschechien: Viktoria Pilsen
  • Israel: Macabbi Tel Aviv
  • Türkei: Fenerbahce
  • Ungarn: Ferencvaros Budapest
  • Norwegen: Brann Bergen
  • Dänemark: FC Midtjylland
  • Kroatien: Dinamo Zagreb
  • Bulgarien: Ludogorez Rasgrad
  • Schweden: Malmö FF
  • Rumänien: FCSB Bukarest
  • Serbien: Roter Stern Belgrad
- Anzeige -

Europa League heute live: Wie viel Geld ist im Spiel?

Insgesamt schüttet die UEFA in der Europa League 565 Millionen Euro aus. Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg haben beispielsweise bereits ca. 4,3 Millionen Euro sicher (Antrittsprämie). Pro Punkt in der Ligaphase kommen 150.000 Euro dazu. Dem Sieger des Wettbewerbs winken rund 21,45 Millionen Euro.

Mehr News und Videos
Timo Werner zieht es in die USA
News

Timo Werner wechselt zu San Jose in die MLS

  • 29.01.2026
  • 17:08 Uhr
Schenten stand zuletzt immer im Kader
News

Bis 2030: Köln verlängert mit Sturmtalent Schenten

  • 29.01.2026
  • 16:23 Uhr
2248841469
News

Champions League 2025/26: Auslosung der Playoffs live – Alle Infos in der Übersicht

  • 29.01.2026
  • 15:36 Uhr
FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
News

Hamburger SV vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker

  • 29.01.2026
  • 15:25 Uhr
Sani verletzte sich im Training
News

Leipzigs Neuzugang Sani fällt wochenlang aus

  • 29.01.2026
  • 14:55 Uhr
Interimstrainer beim FCA: Manuel Baum
News

"80:20" - Baum erklärt Erfolgsformel

  • 29.01.2026
  • 14:52 Uhr
Polzin und der HSV empfangen am Samstag die Bayern
News

Polzin: Gespräche zu Dompé "kommende Woche" - Fokus auf Bayern

  • 29.01.2026
  • 14:46 Uhr
Leon Goretzka (FC Bayern Muenchen) schaut enttaeuscht, UEFA Champions League 2025 26 League Phase MD8, PSV Eindhoven v FC Bayern München, PSV Stadion am 28. January 2026 in Eindhoven, Niederlande. ...
News

Goretzka vor Wintertransfer: Bayern feilscht noch um Ablöse

  • 29.01.2026
  • 14:38 Uhr
Nadiem Amiri im Einsatz für die Mainzer
News

Amiri bei Mainz vor Startelf-Rückkehr

  • 29.01.2026
  • 14:31 Uhr
Fussball, Herren, Champions League, Saison 2025 2026, FC Bayern München, Abschlusstraining Leon Goretzka (FC Bayern München) auf dem Weg zum Trainingsplatz *** Football, Men, Champions League, Seas...
News

Kommentar: Verkauf von Leon Goretzka ist fahrlässig!

  • 29.01.2026
  • 14:07 Uhr