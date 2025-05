Heynckes prophezeit Wirtz "Weltkarriere"

Jupp Heynckes sieht Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz vor einer großen Zukunft. "Ihm prophezeie ich eine Weltkarriere", sagte der Weltmeister von 1974 dem kicker: "Wirtz finde ich fantastisch." Der 22-Jährige, so Heynckes, sei "ein Teamplayer, kein Selbstdarsteller".

Jedoch dürfe sich der Starspieler von Bayer Leverkusen nicht auf seinen frühen Erfolgen ausruhen, mahnte die Spieler- und Trainerikone. "An seiner Physis, die schon gut ist, muss er weiter arbeiten, an seiner Robustheit, körperlich, psychisch", sagte Heynckes: "Diese Resilienz ist ganz wichtig für eine Weltkarriere."

Ein gutes Vorbild sei Toni Kroos, den Heynckes sowohl in Leverkusen als auch beim FC Bayern trainiert hatte. "Ein Mann von der Klasse eines Wirtz muss immer an sich glauben. Kroos hatte diese Gabe zu wissen, was er kann und was nicht. Wirtz besitzt, so meine ich, eine ähnliche Mentalität", sagte der 79-Jährige.

Gerade junge Spieler wie Wirtz, aber auch Jamal Musiala müssten "immer bereit sein, sich zu verbessern", betonte Heynckes: "Eine Karriere ist ein Marathon über zehn, zwölf, im Glücksfall 15 Jahre. In dieser Periode darf ein Fußballer nie aufhören, sich perfektionieren zu wollen. Vorbildlich dafür stehen Thomas Müller und Toni Kroos."