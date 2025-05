Hoeneß würdigt Jubilar Heynckes: "Du warst immer da"

Uli Hoeneß hat Bayern Münchens langjährigen Trainer Jupp Heynckes zu dessen 80. Geburtstag ausgiebig gewürdigt. "Du bist ein Freund, für den ich durch dick und dünn gehe", schrieb der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters in einem Beitrag für das Klubmagazin "51". "Du warst immer da, wenn der FC Bayern dich gebraucht hat", so Hoeneß.

Mit Heynckes, der am Freitag 80 Jahre alt wird, verbinde ihn eine außergewöhnliche Beziehung. "Wenn ich auf all die Trainer zurückblicke, die wir bei Bayern hatten, bist du derjenige, zu dem ich bei aller Wertschätzung für die anderen großen Persönlichkeiten wie Ottmar Hitzfeld, Pep Guardiola, Udo Lattek, Carlo Ancelotti oder Louis van Gaal emotional die tiefste Verbindung habe", so Hoeneß.

Heynckes hatte zu Hoeneß auch während dessen Zeit im Gefängnis stets Kontakt gehalten. Als Heynckes 2016 den Ehrenring der Stadt Mönchengladbach erhielt, hielt Hoeneß die Laudatio. Es war sein erster öffentlicher Auftritt außerhalb Münchens nach seiner Entlassung nach 637 Tagen Haft.

Er wünsche Heynckes zum Geburtstag "von Herzen alles Gute - und vor allem Gesundheit für dich und deine Familie", so Hoeneß weiter: "Und dass du, so oft es geht, bei deinem FC Bayern vorbeischaust. Dieser Verein wäre ohne dich, deine Verdienste und deine Menschlichkeit um ein Vielfaches ärmer. Und das ist nicht in Toren, Siegen oder Titeln zu messen."

Heynckes hatte die Bayern insgesamt viermal trainiert, wurde mit dem Klub 1989, 1990, 2013 und 2018 deutscher Meister und gewann zudem 2013 den Pokal. Vor allem das Triple, als die Bayern 2013 auch noch die Champions League holten, ist bis heute eng mit dem Namen Heynckes verbunden.